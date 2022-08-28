الأحد 28 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

بعد الفيضانات.. البابا فرنسيس يدعو لمساعدة باكستان

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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دعا البابا فرنسيس، اليوم، المجتمع الدولي إلى مساعدة باكستان، حيث تسببت فيضانات هائلة في مقتل أكثر من ألف شخص، خلال زيارة لمدينة لأكويلا عاصمة منطقة أبروتسو في وسط إيطاليا.

جاء ذلك خلال زيارته مدينة لأكويلا في وسط إيطاليا التي ضربها زلزال أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص في العام 2009.

ودعا إلى تضامن دولي سريع وسخي، مضيفًا أنه يصلي من أجل ضحايا فيضانات باكستان.

وقال البابا أمام آلاف الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة دومو من بينهم عائلات ضحايا: «أظهرتم قدرة على الصمود كان يجب إعادة بناء كل شيء.. المنازل والمدارس والكنائس».

البابا فرنسيس باكستان فيضانات مساعدات دولية ضحايا فيضانات هائلة الامطار الموسمية

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