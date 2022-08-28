بعد الفيضانات.. البابا فرنسيس يدعو لمساعدة باكستان

دعا البابا فرنسيس، اليوم، المجتمع الدولي إلى مساعدة باكستان، حيث تسببت فيضانات هائلة في مقتل أكثر من ألف شخص، خلال زيارة لمدينة لأكويلا عاصمة منطقة أبروتسو في وسط إيطاليا.

جاء ذلك خلال زيارته مدينة لأكويلا في وسط إيطاليا التي ضربها زلزال أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص في العام 2009.

ودعا إلى تضامن دولي سريع وسخي، مضيفًا أنه يصلي من أجل ضحايا فيضانات باكستان.

وقال البابا أمام آلاف الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة دومو من بينهم عائلات ضحايا: «أظهرتم قدرة على الصمود كان يجب إعادة بناء كل شيء.. المنازل والمدارس والكنائس».