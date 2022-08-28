إحالة أوراق جامع قمامة هتك عرض ابنته بالإسكندرية للمفتى

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عادل إبراهيم العليمي، إحالة أوراق جامع قمامة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بالتعدى على ابنته من ذوي الهمم.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 12737 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على نجلته بمحل سكنهما.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، عن قيام المتهم "ع.ال.إ" جامع قمامة وكرتون بالتعدي على نجلته "ن.ع .ال"، 23 سنة، عدة مرات على فترات متباعدة حال كونها من ذوي الإعاقة، وهو من المتولين تربيتها وملاحظتها، بأن استغل صغر سنها، وقام بالتعدي عليها، وعقب ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي حددت جلسة 17 سبتمبر المقبل للنطق في الحكم بإعدامه.