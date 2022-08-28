الأحد 28 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 3 فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم
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أسفر وقوع حادث تصادم أمام المرور بالصالحية القديمة في محافظة الشرقية عن إصابة 3 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار بوقوع حادث تصادم بطريق الصالحية القديمة أمام المرور.

وبالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين توك توك وجرار زراعي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

حادث تصادم محافظة الشرقية إصابات متفرقة كدمات مستشفى الصالحية الجديدة

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