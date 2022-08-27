السبت 27 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

منسق الأمم المتحدة: يجب نقل المزيد من الحبوب من الصوامع الأوكرانية

الحبوب
الحبوب
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قال أمير عبدالله منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود للحبوب اليوم السبت، إن ملايين الأطنان من المواد الغذائية من محاصيل سابقة في أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى نقلها لإفساح المجال في الصوامع للحصاد التالي.
وتم حتى الآن تصدير أكثر من مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى بموجب اتفاق الحبوب الذي أبرم بين أوكرانيا وروسيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة.
وقال عبدالله: "بدأت مبادرة البحر الأسود للحبوب في توفير بعض المساحة، لكن يتعين نقل قدر أكبر بكثير من الحبوب لإفساح المجال للحصاد الجديد".

وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير مستودع كبير في وسط أوكرانيا يحتوي على صواريخ وقذائف للأسلحة الأمريكية التي يستخدمها الجيش الأوكراني.

وزارة الدفاع البريطانية الامم المتحدة البحر الأسود أوكرانيا الحبوب والمواد الغذائية اتفاق الحبوب

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