السبت 27 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محطة تل أبيب

فلسطين تطالب إسرائيل بالإفراج عن جثامين الشهداء

جريدة الدستور
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طالب محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لديها، ليتسنى لذويهم، القيام بإجراءات دفنهم بكرامة تليق بهم، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ودعا أشتية، في بيان صحفي، لمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، الذي يصادف اليوم السبت، جميع المؤسسات الحقوقية الدولية، للضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن الجثامين المحتجزة.

واعتبر أشتية احتجاز الاحتلال للجثامين جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ووجه أشتية التحية لأسر الشهداء، معبرًا عن مواساته لهم، ومستشعرًا حجم ما يكابدونه من ألم لفقد أبنائهم، والذي يضاعفه احتجاز جثامينهم؛ سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويتغمد أبناءهم الشهداء، وجميع الشهداء الفلسطينيين، بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.

إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي جثامين الشهداء القانون الدولي الإنساني جريمة حرب

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