السبت 27 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محطة تل أبيب

القائمة بأعمال سفارة إسرائيل فى تركيا: تبادل السفراء يتم خلال أسابيع

إيريت ليليان
إيريت ليليان
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قالت إيريت يليان القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في تركيا، اليوم الجمعة، إن عملية إعادة تعيين سفير لدى أنقرة ربما تتم في غضون الأسابيع المقبلة.

وأضافت ليليان أن إعادة تعيين السفير هي مسألة وقت فقط، موضحةً: "السبب الوحيد لاحتمال التأخير على الجانب الإسرائيلي هو الانتخابات في إسرائيل– التي تجرى خلال نوفمبر المقبل- لكنني أتمنى أن تتم الخطوة في موعد ملائم وأن تنتهي العملية في غضون بضعة أسابيع".

تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل

وأشارت إلى أن هناك الكثير من التحديات، ولكن من بين العقبات الرئيسية هو وجود مكتب لحركة حماس الفلسطينية في إسطنبول، وليس سرًا أن تتوقع إسرائيل من تركيا إغلاق هذا المكتب وترحيل النشطاء فيه.

وأعلنت تركيا وإسرائيل، في وقت سابق، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة تعيين السفيرين، بعد أكثر من أربع سنوات من استدعائهما.

وساعدت زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج، إلى تركيا، خلال مارس الماضي، والتي جاءت في أعقابها زيارات قام بها وزيرا الخارجية، في دفء العلاقات بعد توتر دام لما يزيد على عشر سنوات.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مكالمة هاتفية، في وقت سابق من هذا الشهر، عبرا فيها عن ارتياحهما التقدم في العلاقات، كما هنأ كل منهما الآخر على قرار تعيين السفيرين.

وقال أردوغان إن الخطوات اللازمة لتعيين السفير سيتم اتخاذها في أقرب وقت ممكن، بينما أكد لابيد أن تعزيز العلاقات سيترتب عليه إنجازات في التجارة والسياحة.

إسرائيل تركيا السفارة الإسرائيلية انقرة الرئيس الإسرائيلي الرئيس التركى أردوغان

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