الجمعة 26 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة فى المنشية بقنا

اسعاف
اسعاف
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 صدمت سيارة نقل ثقيل، اليوم الجمعة، طفلا بمنطقة المنشية في قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

 تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يُفيد بمصرع طفل صدمته سيارة نقل ثقيل بقرية المراشدة في مركز الوقف.

 هرعت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع طفل، 3 أعوام، صدمته سيارة نقل ثقيل أثناء لهوه أمام مركز شباب المراشدة في الوقف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 

سيارة نقل ثقيل طفل محافظة قنا اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا

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