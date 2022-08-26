الجمعة 26 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

ضبط 1670 قضية متنوعة في حملات تموينية مكبرة

ارشيفية
ارشيفية
ads

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط (1670) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع استراتيجية بمضبوطات بلغت (3 أطنان دقيق أبيض) و(453) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (5٫300 طن "أسمنت" - 62,424 طن "دقيق أبيض – سكر حر – أرز أبيض – مكرونة – زيت طعام – خل طعام – لحوم – أعلاف" – 1786 عبوة سجائر) وكذا (752) قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن (38 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع"-251 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 119 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 106 قضايا عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 103 قضايا توقف عن الإنتاج – 135 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (48٫220 طن دقيق بلدى مدعم)، وكذا ضبط (49) قضية استيلاء على السلع المدعومة.. بمضبوطات أبرزها (6,250 طن"سكر، أسمدة مدعمة"– 1144 إسطوانة بوتاجاز – 160 بطاقة ذكية – ماكينة صرف)، حيث بلغ إجمالي المضبوطات (127,444 طن – 1786 عبوة سجائر – 1144 إسطوانة بوتاجاز – 160 بطاقة ذكية – ماكينة صرف)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة شرطة التموين والتجارة الجرائم التموينية قضية تموينية متنوعة دقيق أبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الكلبيون».. كتائب نشر السواد فى حياة المصريين

الأكثر قراءة

قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي

تنسيق كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض 2022.. والاختبارات اللازمة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس

بالدرجات.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي لطلبة 3 ثانوي عام

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس واستخراج جواب الترشيح

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-8-2022 فى البورصة والأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سيد علي إسماعيل

فصول من حياة عزيز عيد.. أبوالمسرح المصرى

د. محمد عفيفي

الجنرال برد.. الجنرال حر

د.محمد شادي

مصر فى ظل مجاعات إفريقيا وحرائق أوروبا

ماجد حبته

سرقة تشرشل بعدسة كارش!

محمد عبدالعزيز

هل أحسنَّا استثمار كنوزنا الأثرية؟

د هند جاد

من أنت؟.. تداعيات اغتيال ابنة «عقل بوتين المفكر»

حسين دعسة

رؤية ملكية أردنية لمحفزات دعم الزراعة والتواصل لتحقيق الأمن الغذائى

خالد عكاشة

العملية الاستخبارية الأهم فى الحرب الروسية الأوكرانية

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة مدنيين اثنين فى غارات إسرائيلية على غرب سوريا

غارات إسرائيلية تستهدف محيط حماة وطرطوس غربى سوريا

معارك استخباراتية محتملة.. كيف تعمل إسرائيل فى ملف الاتفاق النووى الإيرانى؟