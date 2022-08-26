ضبط 1670 قضية متنوعة في حملات تموينية مكبرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط (1670) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع استراتيجية بمضبوطات بلغت (3 أطنان دقيق أبيض) و(453) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (5٫300 طن "أسمنت" - 62,424 طن "دقيق أبيض – سكر حر – أرز أبيض – مكرونة – زيت طعام – خل طعام – لحوم – أعلاف" – 1786 عبوة سجائر) وكذا (752) قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن (38 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع"-251 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 119 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 106 قضايا عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 103 قضايا توقف عن الإنتاج – 135 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (48٫220 طن دقيق بلدى مدعم)، وكذا ضبط (49) قضية استيلاء على السلع المدعومة.. بمضبوطات أبرزها (6,250 طن"سكر، أسمدة مدعمة"– 1144 إسطوانة بوتاجاز – 160 بطاقة ذكية – ماكينة صرف)، حيث بلغ إجمالي المضبوطات (127,444 طن – 1786 عبوة سجائر – 1144 إسطوانة بوتاجاز – 160 بطاقة ذكية – ماكينة صرف)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.