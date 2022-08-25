النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية فى غرق طفلة بحمام سباحة بـ6 أكتوبر

طلبت جهات التحقيق في أكتوبر تقرير الصفة التشريحية لجثمان طفلة لقيت مصرعها غرقًا في حمام سباحة في فيلا بمدينة 6 أكتوبر.

وتبين أن أم الطفلة تعمل في الفيلا بأجر يومي، ويوم الحادث اصطحبت ابنتها الضحية معها إلى الفيلا، إلا أن ابنتها سقطت في حمام السباحة وعجزت عن السباحة، كما تعرضت هي الأخرى للسقوط، وفشلت في إنقاذ ابنتها، بينما تمكن خفير الفيلا من إنقاذها هي، وحاولا إسعاف الطفلة بنقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع طفلة تعرضت للغرق بحمام سباحة فيلا بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفلة كانت بصحبة والدتها التي تعمل بالفيلا، وسقطا سويًا بحمام السباحة.

وشاهدهما الخفير المسئول عن حراسة الفيلا، فأسرع لمساعدتهما، وتمكن من إنقاذ الأم، بينما تم نقل الطفلة إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.