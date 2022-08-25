ضبط شخص لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بسوهاج

ضبطت الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار، شخصا لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج) بالحفر والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه وتم العثور على أعمال حفر ببدروم المنزل "عدد 2 حفرة" ووجود شواهد أثرية عبارة عن كسر فخار، واستكمال التفتيش تم ضبط (عدد 22 قطعة يشتبه فى أثريتها).

تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.