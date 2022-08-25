الخميس 25 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تجديد حبس 6 متهمين بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات

حبس
حبس
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قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس 6 متهمين بغسـل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع ولجأوا لغسل تلك الأموال، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات .

وكشف محضر التحريات الأمنية في القضية، والتي كشفت عن إتجارهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة في مجالات (محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (10 ملايين جنيه) تقريباً.

وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت أموالا ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهم على الأموال عن طريق تجارة المخدرات، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاطا إجراميا تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على هواتف محمولة، بفحصهم تبين احتواءهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

قاض المعارضات تجدبد حبس 6 متهمين 10 مليون جنية المواد المخدرة

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