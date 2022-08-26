أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة 26-8-2022

استقر سعر طن الحديد والأسمنت خلال اليوم الجمعة 26-8-2022، حيث سيطرت حالة من الركود على السوق مما أثر على أسعار مواد البناء العالمية، ولكن أسعار مواد البناء في مصر ورغم تراجعها لعدة أشهر إلا أن بعض الشركات وخاصة شركات الحديد اتجهت لرفع سعر طن الحديد منذ عدة أسابيع.

أسعار مواد البناء اليوم

ويتأثر سعر طن الحديد في مصر بتغير سعر البيلت العالمي، بالإضافة إلى سعر الدولار الأمريكي والذي ارتفع لعدة مرات أمام الجنيه المصري مع اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة لأكثر من مرة، كما تتأثر بتكاليف عملية التصنيع، والتي تشمل تكلفة موارد الطاقة المستخدمة لإنتاج المنتج والعمالة وتكاليف النقل والرسوم الموصى بها.

سعر طن الحديد اليوم للمستهلك

الشركة الكمية السعر حديد عز طن 17750 جنيهًا حديد المراكبي طن 15750 جنيهًا حديد الداخلية طن 17750 جنيهًا حديد المعادي طن 15900 جنيه حديد العشري طن 16000 جنيه للطن حديد الجيوشي طن 17300 جنيهًا حديد عطية طن 15750 جنيهًا حديد مصر ستيل طن 15900 جنيه حديد الكومي طن 15900 جنيه حديد المصريين طن 17500 جنيه حديد العتال طن 17500 جنيه حديد بشاي طن 17600 جنيه سعر حديد مصر ستيل طن 15900 جنيه

ويوثر العرض والطلب على سعر طن الحديد، فإذا كان مستوى الطلب مرتفعًا يؤدي إلى ارتفاع سعر طن حديد التسليح، وإذا كان الطلب ضعيف ينخفض السعر، ويعاني السوق العالمي من ركود كبير في حركة البيع والشراء مما أثر على سعر أسعار مواد البناء، وبلغ سعر طن الحديد في المصانع الاستثماريه بين 16000 و17000 جنيه، ليصل إلى المستهلك بين 17500 جنيه و17700 جنيه.

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