الجمعة 26 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة 26-8-2022

مواد البناء
مواد البناء
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استقر سعر طن الحديد والأسمنت خلال اليوم الجمعة 26-8-2022، حيث سيطرت حالة من الركود على السوق مما أثر على أسعار مواد البناء العالمية، ولكن أسعار مواد البناء في مصر ورغم تراجعها لعدة أشهر إلا أن بعض الشركات وخاصة شركات الحديد اتجهت لرفع سعر طن الحديد منذ عدة أسابيع.

أسعار مواد البناء اليوم 

ويتأثر سعر طن الحديد في مصر  بتغير سعر البيلت العالمي، بالإضافة إلى سعر الدولار الأمريكي والذي ارتفع لعدة مرات أمام الجنيه المصري مع اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة لأكثر من مرة، كما تتأثر بتكاليف عملية التصنيع، والتي تشمل تكلفة موارد الطاقة المستخدمة لإنتاج المنتج والعمالة وتكاليف النقل والرسوم الموصى بها.

سعر طن الحديد  اليوم للمستهلك 

 

الشركةالكمية         

        السعر 

 

حديد عز       طن

      17750 جنيهًا

 

حديد المراكبيطن15750 جنيهًا
حديد الداخليةطن17750 جنيهًا
حديد المعاديطن

15900 جنيه

 

حديد العشريطن16000 جنيه للطن
حديد الجيوشيطن 17300 جنيهًا
حديد عطيةطن 15750 جنيهًا

حديد مصر ستيل     

 

طن15900 جنيه
حديد الكومي      طن15900  جنيه

حديد المصريين   

 

طن17500 جنيه

حديد العتال        

 

طن17500 جنيه
حديد بشاي      طن17600 جنيه
سعر حديد مصر ستيل            طن15900 جنيه
      

ويوثر العرض والطلب على سعر طن الحديد، فإذا كان مستوى الطلب مرتفعًا يؤدي إلى ارتفاع سعر طن حديد التسليح، وإذا كان الطلب ضعيف ينخفض السعر، ويعاني السوق العالمي من ركود  كبير في حركة البيع والشراء مما أثر على سعر أسعار مواد البناء، وبلغ سعر طن الحديد في المصانع الاستثماريه  بين 16000 و17000 جنيه، ليصل إلى المستهلك بين 17500 جنيه و17700 جنيه.

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أسعار الأسمنت اليوم 

    
 الشركةالكميةالسعر 
أسمنت حلوانطن1460   جنيهًا
   
أسمنت وادي النيلطن1410 جنيهًا
   
أسمنت المخصوص      طن1420 جنيهًا
   
أسمنت السويديطن1430 حنيهًا
   

أسمنت قنا

 

طن1390 جنيهًا
الأسمنت المقاومطن 1380 و1385 جنيهًا
أسمنت السويسطن1420 جنيهًا
أسمنت النصرطن1430 جنيهًا
أسمنت المسلحطن1480 جنيهًا
الأسمنت المخلوططن بين 970 إلى 1020 جنيهات
الأسمنت الأبيضطن 2500 إلى 2600 جنيه 
          

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة 26-8-2022

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