أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة 26-8-2022
استقر سعر طن الحديد والأسمنت خلال اليوم الجمعة 26-8-2022، حيث سيطرت حالة من الركود على السوق مما أثر على أسعار مواد البناء العالمية، ولكن أسعار مواد البناء في مصر ورغم تراجعها لعدة أشهر إلا أن بعض الشركات وخاصة شركات الحديد اتجهت لرفع سعر طن الحديد منذ عدة أسابيع.
أسعار مواد البناء اليوم
ويتأثر سعر طن الحديد في مصر بتغير سعر البيلت العالمي، بالإضافة إلى سعر الدولار الأمريكي والذي ارتفع لعدة مرات أمام الجنيه المصري مع اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة لأكثر من مرة، كما تتأثر بتكاليف عملية التصنيع، والتي تشمل تكلفة موارد الطاقة المستخدمة لإنتاج المنتج والعمالة وتكاليف النقل والرسوم الموصى بها.
سعر طن الحديد اليوم للمستهلك
|الشركة
|الكمية
السعر
|حديد عز
|طن
17750 جنيهًا
|حديد المراكبي
|طن
|15750 جنيهًا
|حديد الداخلية
|طن
|17750 جنيهًا
|حديد المعادي
|طن
15900 جنيه
|حديد العشري
|طن
|16000 جنيه للطن
|حديد الجيوشي
|طن
|17300 جنيهًا
|حديد عطية
|طن
|15750 جنيهًا
حديد مصر ستيل
|طن
|15900 جنيه
|حديد الكومي
|طن
|15900 جنيه
حديد المصريين
|طن
|17500 جنيه
حديد العتال
|طن
|17500 جنيه
|حديد بشاي
|طن
|17600 جنيه
|سعر حديد مصر ستيل
|طن
|15900 جنيه
ويوثر العرض والطلب على سعر طن الحديد، فإذا كان مستوى الطلب مرتفعًا يؤدي إلى ارتفاع سعر طن حديد التسليح، وإذا كان الطلب ضعيف ينخفض السعر، ويعاني السوق العالمي من ركود كبير في حركة البيع والشراء مما أثر على سعر أسعار مواد البناء، وبلغ سعر طن الحديد في المصانع الاستثماريه بين 16000 و17000 جنيه، ليصل إلى المستهلك بين 17500 جنيه و17700 جنيه.
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أسعار الأسمنت اليوم
|الشركة
|الكمية
|السعر
|أسمنت حلوان
|طن
|1460 جنيهًا
|أسمنت وادي النيل
|طن
|1410 جنيهًا
|أسمنت المخصوص
|طن
|1420 جنيهًا
|أسمنت السويدي
|طن
|1430 حنيهًا
أسمنت قنا
|طن
|1390 جنيهًا
|الأسمنت المقاوم
|طن
|1380 و1385 جنيهًا
|أسمنت السويس
|طن
|1420 جنيهًا
|أسمنت النصر
|طن
|1430 جنيهًا
|أسمنت المسلح
|طن
|1480 جنيهًا
|الأسمنت المخلوط
|طن
|بين 970 إلى 1020 جنيهات
|الأسمنت الأبيض
|طن
|2500 إلى 2600 جنيه