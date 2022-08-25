الخميس 25 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة وكيفية تقديم الشكاوى

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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معاش تكافل وكرامة يهم شريحة كبيرة من المواطنين لا سيما في القرى والنجوع الأكثر فقرًا ومن هنا يبحث المتقدمون للحصول على الدعم النقدي أو المستفيدون منه، عن رابط الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 

وحسب آخر إحصاء فقد أوضحت وزارة التضامن في تقرير لها على موقعها الرسمي، أن عدد مستفيدي دعم «تكافل»، وصل إلى 2 مليون و236 ألفًا و88 أسرة، حتى منتصف شهر مايو الجاري 2022، فيما وصل عدد مستفيدي «كرامة»، حتى منتصف شهر مايو الجاري 2022 نحو مليون و457 ألفًا و699 شخصًا.

طرق الاستعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2022 للمتزوجة

رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2022

ولهذا الغرض وفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، لافتة إلى أن هناك العديد من الخطوات للاستعلام تتمثل فيما يلي:

خطوات الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2022

1- يقوم المستعلم عن تكافل وكرامة بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالضغط هنا .

طرق الاستعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2022 للمتزوجة

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2-  يضغط المستعلم على «استعلام».

3- يقوم المستفيد من الدعم أو المستعلم بكتابة الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك.

4-  يضغط المواطن على كلمة «استعلام».

5- تظهر النتيجة للمستعلم على الفور، ويمكنه من خلال الاستعلام التعرف على البيانات التالية:

  • المحافظة والإدارة الاجتماعية التابع لها الشخص المستعلم وكذلك الوحدة الاجتماعية المسجل بها.
  • يظهر اسم المواطن ورقم بطاقة الدعم سواء دعم تكافل أو دعم كرامة وذلك للمستعلم.
  • يتم كتابة نوع البطاقة للمواطن سواء كانت «تكافل أو كرامة».
  • يظهر للمستعلم حالة بطاقة الدعم النقدي «تجميد، سار، إيقاف».

 كيفية تقديم شكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2022

 يمكن للمواطن من خلال رابط الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، تقديم شكوى أيضا من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

خطوات تقديم شكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2022


1- يدخل الشخص المتضرر على الموقع وتقديم شكواه بالرقم القومي، ثم الضغط على «تسجيل شكوى».

2- يضغط على البيانات المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى.

3- يتم اختيار المحافظة، وكذلك الإدارة الاجتماعية وقسم الشرطة التابع له.

4- يظهر للمستعلم على الموقع بشكل تلقائي في حالة إذا كان المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج.

5- يتم تحديد نوع الشكوى، ثم كتابة عنوان الإقامة بشكل تفصيلي.

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