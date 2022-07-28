الخميس 28 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

رفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لـ5 ملايين أسرة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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أعلن الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن رئيس الجمهورية وجه في هذه الفترة شديدة الاستثنائية بحزمة إضافية لمساعدة محدودي الدخل، وتم وضع مجموعة من المقترحات علي رئيس الجمهورية أهمها رفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لـ 5 ملايين أسرة مما يعني 20% من الشعب المصري تتكفل الدولة بصرف دعم نقدى مباشر له. 

وأوضح أن الدولة المصرية تولي موضوع الحماية الاجتماعية والدعم كل الاهتمام ففي عام 2015 كان الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية يقدر بـ 290 مليار جنيه وفي الموازنة العام الجارى وصلت لـ 490 مليار جنيه.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن برنامج تكافل وكرامة من أهم البرامج التي أطلقها رئيس الجمهورية ، مشيرا إلى أن هناك 4.1 مليون أسرة مصرية تستفيد من تكافل وكرامة، حتى الآن.

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