طرق الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2022 للمتزوجة

احتل معاش تكافل وكرامة أهمية كبيرة لألاف الأسر في جميع محافظات مصر كونه يساهم في تخفيف العبء عن الأسرة في ظل الغلاء وهو دعم مباشر للأسر يوجه من الدولة لكفالة الفئات محدودة الدخل.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2022

وخلال هذه الأيام تبحث الكثير من الأسر عن الطريقة التي من خلالها يمكن التسجيل والدخول الآن للحصول على معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي 2022، وكانت أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الخطوات التي يجب القيام بها للاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022

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طرق الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2022

الخطوة الأولى في البداية الدخول على رابط الاستعلام من خلال الرابط التالي.

الخطوة الثانية النقر على خيار برنامج تكافل وكرامة.

الخطوة الثالثة تسجيل كل البيانات الخاصة بالمتقدم من الاسم والرقم القومي والعنوان بدقة والتأكد منها.

الخطوة الرابعة تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له واختيار محافظة الإقامة.

الخطوة الخامسة انقر على استعلام، وستظهر لك كل المعلومات المراد الاستعلام عنها.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2022

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، حددت عدد من الشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، من الأسر المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2022

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

- قسيمة الزواج وشهادة الميلاد للأطفال

- صورة من بطاقة التموين

- قيد مدرسي لجميع أطفال الأسرة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2022

لا يقل عمر الشخص عن 35 عامًا.

ألا يزيد دخله الشهري عن 400 جنية في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

ألا يكون مسجل في هيئة التأمينات الاجتماعية.

يكون مقيم في مصر أثناء الحصول على المعاش.

معاش تكافل وكرامة ليس حصري على الذكور دون غيرهم، بل أتيح للمرأة المتزوجة الحصول عليها، وفي السطور الأتية تقدم الدستور شروط حصول المرأة على معاش تكافل وكرامة حيث يسمح برنامج تكافل وكرامة، سمح للمرأة في بعض الحالات الاستثنائية، الحصول على الدعم الحكومي على عكس قانون المعاشات والتأمينات يمنع حصول المرأة المتزوجة من معاش والدها إذا تزوجت.

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