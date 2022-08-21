الأحد 21 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

طرق الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2022 للمتزوجة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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احتل معاش تكافل وكرامة أهمية كبيرة لألاف الأسر في جميع محافظات مصر كونه يساهم في تخفيف العبء عن الأسرة في ظل الغلاء وهو دعم مباشر للأسر يوجه من الدولة لكفالة الفئات محدودة الدخل.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2022

 وخلال هذه الأيام تبحث الكثير من الأسر عن الطريقة التي من خلالها يمكن التسجيل والدخول الآن للحصول على معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي 2022، وكانت أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الخطوات التي يجب القيام بها للاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022

وزيرة التضامن: دخول 250 ألف أسرة إلى برنامج «تكافل وكرامة» بداية من إبريل المقبل

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 وشروط الصرف

محافظ الفيوم يشهد تسليم 16.978 طن لحوم بلدية لمستفيدي «تكافل وكرامة»

بدء صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» على مستوى الجمهورية

طرق الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2022

  • الخطوة الأولى في البداية الدخول على رابط الاستعلام من خلال الرابط التالي.
  • الخطوة الثانية النقر على خيار برنامج تكافل وكرامة.
  • الخطوة الثالثة تسجيل كل البيانات الخاصة بالمتقدم من الاسم والرقم القومي والعنوان بدقة والتأكد منها.
  • الخطوة الرابعة تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له واختيار محافظة الإقامة.
  • الخطوة الخامسة انقر على استعلام، وستظهر لك كل المعلومات المراد الاستعلام عنها.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2022

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، حددت عدد من الشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، من الأسر المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

 

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2022

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

- قسيمة الزواج وشهادة الميلاد للأطفال

- صورة من بطاقة التموين

- قيد مدرسي لجميع أطفال الأسرة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2022

  • لا يقل عمر الشخص عن 35 عامًا.
  • ألا يزيد دخله الشهري عن 400 جنية في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
  • ألا يكون مسجل في هيئة التأمينات الاجتماعية.
  • يكون مقيم في مصر أثناء الحصول على المعاش.

 معاش تكافل وكرامة ليس حصري على الذكور دون غيرهم، بل أتيح للمرأة المتزوجة الحصول عليها، وفي السطور الأتية تقدم الدستور شروط حصول المرأة على معاش تكافل وكرامة حيث يسمح برنامج تكافل وكرامة، سمح للمرأة في بعض الحالات الاستثنائية، الحصول على الدعم الحكومي على عكس قانون المعاشات والتأمينات يمنع حصول المرأة المتزوجة من معاش والدها إذا تزوجت.

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شروط الحصول على معاش تكافل للزوجة 2022

  • ألا تكون الزوجة تعمل في جهة حكومية أو عام أو خاص.
  • أن يكون لدي الزوجة أطفال في مراحل تعليمية مختلفة، ومقيدين في التعليم الابتدائي أو الخاص، وألا تكون تلك مصروفات الدراسية السنوية تزيد عن ألفين جنيه.
  • ألا تكون للأسرة أي حيازات ملكية، سواء أرض زراعية أكثر من فدان، أو عقارات بغرض الاستثمار وليس السكن، يجب ألا يمتلك المواطن رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.
  • ألا يكون الزوج يعمل أو لديه تأمين اجتماعي، سواء بالقطاع الخاص أو العام، أو الحكومي.
  • ألا يكون زوجها متواجد بالخارج أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام، إذ يشترط إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج.
  • وجود رعاية صحية للأطفال ونسبة حضورهم بالمدارس لا تقل عن 80%
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وائل لطفي

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