بعد رفع عدد المستفيدين به.. شروط التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إن رئيس الجمهورية وجه في هذه الفترة شديدة الاستثنائية بحزمة إضافية لمساعدة محدودي الدخل، وتم وضع مجموعة من المقترحات أهمها رفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لـ 5 ملايين أسرة مما يعني 20% من الشعب المصري تتكفل الدولة بصرف دعم نقدي مباشر له.

وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء فى العلمين الجديدة، أن الدولة المصرية تولي موضوع الحماية الاجتماعية والدعم كل الاهتمام، ففي عام 2015 كان الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية يقدر بـ 290 مليار جنيه، وفي موازنة العام الجاري وصلت لـ 490 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الوزراء، أن برنامج تكافل وكرامة من أهم البرامج التي أطلقها رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك 4.1 مليون أسرة مصرية تستفيد من تكافل وكرامة، حتى الآن.

وتوضح "الدستور" في السطور التالية شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة، حيث يبحث كثيرون لمعرفة الأوراق المطلوب تحضيرها للتقديم على معاش تكافل وكرامة، وكيفية التقديم.

- الأوراق المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة

- صورة بطاقة سارية للرقم القومي.

صورة من شهادة الميلاد.

- صور وثائق عقود الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر.

- صور إيصالات استهلاك الكهرباء.

- إحضار قومسيون طبي رسمي لتوضيح نسبة الإعاقة.

- من هم المستحقون لصرف معاش تكافل وكرامة؟

- عدم دراسة الأبناء في مدارس خاصة.

- عدم امتلاك سيارة.

- عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.

- عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر، وعدم ملكية عقار بخلاف السكن.

- عدم امتلاك محل تجاري.

- عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

- ألا يكون الأب والأم يعملون في القطاع الحكومي أو الخاص بأجر تأميني.

- ألا يكون الأب والأم يحصلون على معاش تأميني أو أي مساعدة من التضامن.

- أن يكون الأطفال في المرحلة العمرية من يوم حتى 18 عامًا.

- أن يكون المتقدم من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم أو من أقارب الدرجة الثانية أو بعد ذلك.

- أن يكون المتقدم عاجزا عن العمل.

- أن يثبت أنه يعاني من إعاقة بعد إجراء الفحص الطبي.