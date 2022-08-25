الحد الأدنى والأماكن المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي صباح اليوم، نتيجة تنسيق الكليات لطلاب المرحلة الثانية، بدء تنسيق المرحلة الثالثة، وموعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب والكليات المتاحة أو الشاغرة أمام طلاب الشعبة الأدبية.

الأماكن المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2022

وينتتظر الطلاب الحاصلين على 50% الكليات والأماكن الشاغرة للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022.

الأماكن المتاحة أمام طلبة المرحلة الثالثة أدبي 2022

صباح اليوم أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق الكليات لطلاب المرحلة الثانية، وموعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب، وشروط التقديم فى تنسيق المرحلة الثالثة، والكليات المتاحة أو الشاغرة أمام طلاب الشعبة الأدبية.

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الأماكن المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2022

وينتظر الطلاب الحاصلين على 50% الكليات والأماكن الشاغرة للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022.

الأماكن المتاحة أمام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة أدبي فى الكليات والمعاهد

أعلنت وزارة التعليم العالى عن وجود أماكن خالية بالكليات والمعاهد، وجاءت الأماكن الخالية والشاغرة أمام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة في الشعبة الأدبية على النحو الآتي:

تربية نوعية موسيقية دمياط.

تربية نوعية فنية مطروح.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة.

التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح.

تربية نوعية موسيقية أسوان.

تربية (تعليم ابتدائي) العريش.

تربية (طفولة) العريش.

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش.

تربية رياضية بنات العريش.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالإسماعيلية).

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد.

تربية نوعية موسيقية القاهرة.

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

تربية رياضية بنات السويس.

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط.

الفني التجاري بالعريش.

تربية رياضية بنات أسوان.

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقارة الهرم.

نظم معلومات إدارية قطامية.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية.

شعبة مطاعم فني سياحة اسكندرية.

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية شعبة نظم معلومات إدارية.

تربية موسيقية حلوان.

تربية نوعية فنية عين شمس.

تربية نوعية موسيقية عين شمس.

تربية رياضية بنين العريش.

تربية نوعية فنية الإسكندرية.

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية نوعية موسيقية بورسعيد.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات.

المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال.

الفني للفنادق بورسعيد.

الفني للفنادق قنا.

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية شعبة تربية فنية السويس.

تربية رياضية بنات الفيوم.

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات.

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط.

المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة.

معهد عالي للسياحة والفنادق كينج مريوط.

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة التسويق).

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس.

شعبة مطاعم فني سياحة قنا.

المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

المتوسط للخدمة الاجتماعية بالاسكندريه طالبات.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد.

شعبة مطاعم فني سياحة مطرية.

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية.

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية.

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال.

تربية رياضية بنين مطروح.

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية.

العالي سياحة وفنادق الغردقة.

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة أعمال.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة.

تربية نوعية موسيقية المنصورة.

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية “إيجوث”

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول.

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول.

العالي حاسبات ونظم تجمع أول.

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول.

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة.

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة.

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة.

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم.

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية.

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة.

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية.

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية.

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادي.

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر.

العالي خدمة اجتماعية المنصورة.

العالي للغات 6 أكتوبر.

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال).

العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر.

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا.

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ.

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ.

الفني التجاري بدمياط.

الفني التجاري بأسيوط.

الفني التجاري بأسوان.

الفني التجاري بالزقازيق.

الفني التجاري بسوهاج.

الفني التجاري بقنا.

الفني التجاري بالمحلة الكبرى.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر.

تربية رياضية بنين الزقازيق.

تربية رياضية بنات الزقازيق.

تربية نوعية فنية الفيوم.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - شعبة محاسبة.

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات شعبة (نظم معلومات) ك47 طريق اسكندرية.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - شعبة إدارة أعمال

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا.

العالي للخدمة الاجتماعية 6 أكتوبر.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة.

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة إدارة ومحاسبة.

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة.

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة.

تربية (طفولة) أسوان.

الفني التجاري بشبرا.

الفني التجاري بالمطرية.

الفني التجاري بالإسكندرية.

الفني التجاري بطنطا.

الفني التجاري بقويسنا.

الفني التجاري بالمنصورة.

الفني التجاري ببورسعيد.

تربية نوعية فنية المنصورة.

تربية رياضية بنين أسوان.

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

تربية رياضية بنين طنطا.

تربية رياضية بنات طنطا.

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية.

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية.

تربية نوعية فنية دمياط.

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية.

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم.

تربية رياضية بنين بورسعيد.

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرا منت ش نظم معلومات إدارية.

العالي للدراسات الأدبية كينج مريوط.

معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة.

تربية نوعية فنية القاهرة.

تربية رياضية بنين كفر الشيخ.

تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالإسماعيلية).

تربية رياضية بنات المنصورة.

تربية نوعية أسوان.

تربية نوعية فنية أسوان.

تربية العريش.

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية شعبة مالية.

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا.

تربية رياضية بنات الإسكندرية.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموة جيزة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة.

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة.

تربية رياضية بنين حلوان.

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

تربية فنية حلوان بالزمالك.

تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم.

تربية رياضية بنين المنصورة.

تربية رياضية بنين دمياط.

تربية رياضية بنات بورسعيد.

تربية نوعية موسيقية أسيوط.

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير.

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم.

العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس.

الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية.

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير.

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة.

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة.

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية نوعية فنية بورسعيد.

تربية رياضية بنات أسيوط.

تربية رياضية بنين أسيوط.

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان.

تربية رياضية بنات جنوب الوادي.

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم.

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية.

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم.

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرم.

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم.

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة نظم).

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة إدارة).

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس.

تربية رياضية بنين جنوب الوادي.

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس.

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح.

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس.

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة.

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية.

تربية نوعية فنية سوهاج.

تربية نوعية موسيقية سوهاج.

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال).

المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج.

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف.

تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

تربية نوعية سوهاج.

تربية رياضية بنين السويس.

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا.

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى.

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى.

عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية.

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة.

الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم.

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر الجديدة.

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالإسكندرية.

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم.

الفراعنة العالي إدارة أعمال.

المعهد العالي للغات بالمنصورة.

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية.

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

تربية رياضية بنات سوهاج.

تربية رياضية بنين سوهاج.

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية.

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية).

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.

معهد المنيا العالي للغات.

تربية نوعية موسيقية المنوفية.

تربية رياضية بنين مدينة السادات.

تربية رياضية بنات مدينة السادات.

تربية نوعية فنية بنها.

تربية رياضية بنين بنها.

معهد عالي خدمه اجتماعية بكفر صقر شرقية.

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية “إيجوث”

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس.

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر.

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

الحد الأدنى للتقدم لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022

تقرر فتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات وفقاً لما يلي:

الحد الأدنى للشعبة العلمية والأدبية: 205 درجة فأكثر بنسبة 50%.

إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية: 37630.

إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية: 29214.

إجمالي عدد طلاب الشعبتين: 66754.