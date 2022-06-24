رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2022 والخطوات كاملة
يبحث المواطنون في الوقت الراهن عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2022، بعد أن ارتفعت معدلات البحث على محركات البحث العالمية على رأسها "جوجل"، وقد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، رابطًا خاصًا لطلبات التقديم والاستعلام عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2022 لذوي الإحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات المختلفة.
كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2022
وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2022.
حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي للمتقدمين، لاستخراجها في المرحلة الثانية كالتالي:
- تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي لخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة من هنــــــــــا
- الضغط على اختيار الاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين.
- تسجيل البيانات المطلوبة للمتقدم بطلب الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.
- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
- كتابة موعد ومكان إجراءات الكشف الطبي.
- وضع علامة صح على وسيلة الاستلام.
- الضغط على زر الاستعلام.
- ظهور كافة البيانات المطلوبة الاستعلام عنها بالتفصيل.
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أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2022
تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة، الكثير من المميزات الخاصة لدعم ذوي الإعاقة، مثل:
1- الجمع بين معاشين.
2- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.
3- الكشف المجانى في المستشفيات.
4- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
5- الإعفاء من الضرائب.
6- الدمج في مدارس التعليم الأساسى، كما تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة، الدمج في المعاهد والجامعات.
7- الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.
طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022
وعن كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، حددت وزارة التضامن الاجتماعي الخطوات التالية للتقدم بالطلب نستعرضها عبر السطور التالية:-
- تسجيل الدخول إلى رابط وزارة التضامن الاجتماعي للخدمات المتكاملة من هنا.
- كتابة البيانات الشخصية المطلوبة للمتقدم.
- التأكد من إرفاق الملفات بصورة واضحة.
- متابعة حالة الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية
- بعد الموافقة على قبول الطلب تبدأ مرحلة الكشف الطبي للتأكد من أحقية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.