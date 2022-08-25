الخميس 25 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

اقتصاد

أسعار الفراخ اليوم الخميس 25-8-2022 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ
أسعار الفراخ
ads

ارتفعت أسعار الفراخ اليوم ارتفاعا طفيفا حيث تراوح سعرها في بورصة الدواجن بين 29 و 30 جنيه وتصل للمستهلك بسعر 35 جنيه للكيلو، وتتذبذب أسعار الفراخ بين صعود وهبوط بشكل يومي متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا.

 

وبدأت الزيادة الكبير في أسعار الفراخ منذ إبريل الماضي كباقي السلع الغذائية التي تأثرت بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مع زيادة سعر الدولار الجمركي أيضًا التي أثرت على أسعار الموارد المستوردة ومنها الأعلاف التي أدت إلى ارتفاع أسعارالفراخ بالتبعية .

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم الخميس 25-8-2022 في بورصة الدواجن.

 

أسعار الفراخ اليوم

 

النوع أقل سعرللكيلو في البورصات أعلى سعرللكيلو في البورصات 
أسعار الفراخ البيضاءوزن كيلو29.00 جنيه30.00 جنيه
اسعار الفراخ الساسووزن كيلو48.00 جنيه49.00 جنيه
اسعار الفراخ البلديوزن كيلو35.00 جنيه36.00 جنيه
اسعارالفراخ  أمهات أبيضوزن كيلو21.00 جنيه22.00 جنيه
اسعار كتكوت أبيضعمر يوم06.25 جنيه06.50 جنيه
اسعار كتكوت ساسوعمر يوم06.00 جنيه06.25 جنيه
اسعاركتكوت بلديعمر يوم03.00 جنيه03.25 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

txt

1000 جنيه ارتفاعًا فى سعر طن الزيت اليوم

txt

استقرار أسعار الدواجن بسوق المنيب.. وأصحاب المحال : «نأمل انخفاضها لعودة حركة البيع»

اسعار البيض اليوم 

تتأثر اسعار البيض بارتفاع اسعار الفراخ في السوق، فبدأت هي أيضًا بتسجيل ارتفاعات لم تسجلها من قبل حتى اقتربت اسعار البيض من تسجيل 70 جنيه للكرتونة، إلا أنها عاود الانخفاض واستقرت حاليًا بين 50 و 55 جنيه للكرتونة من البيض الأبيض ، وجاءت اسعار البيض في بورصة الدواجن كالتالي : 

1000 جنيه ارتفاعًا فى سعر طن الزيت اليوم

 

النوعالفئةأقل سعر أعلى سعر
بيض أحمركرتونه  57.00 جنيه58.00 جنيه
بيض أبيضكرتونه  51.00 جنيه52.00 جنيه
بيض بلديكرتونه 59.00 جنيه 60.00 جنيه

 

 

أسعار البط  والرومي اليوم 

 

 

النوع العمر   أقل سعرأعلى سعر
كتكوت بط فرنساوييوم06.50 جنيه07.50 جنيه
كتكوت بط مسكوفييوم14.00 جنيه15.00 جنيه
كتكوت بط مولارديوم15.00 جنيه15.50 جنيه
لحم بط فرنساوي24.00 جنيه24.50 جنيه
لحم بط مسكوفي 47.00 جنيه47.25 جنيه
لحم بط مولارد      – 31.00   جنيه32.50 جنيه
.كتكوت رومي أسمر يوم16.50 جنيه17.00 جنيه
كتكوت رومي بوم شهر16.00 جنيه16.50 جنيه
كتكوت رومي برونزي يوم16.50 جنيه17.00 جنيه
كتكوت رومي برونزي   500 جرام45 يوم44.00 جنيه44.50 جنيه

 

 

أسعار الفراخ بورصة الدواجن أسعار البيض اليوم أسعار الفراخ اليوم أسعار البط والرومي اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الكلبيون».. كتائب نشر السواد فى حياة المصريين

الأكثر قراءة

متاح الآن.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للثانوية العامة برقم الجلوس

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس واستخراج جواب الترشيح

بالدرجات.. مؤشرات تنسيق الكليات 2022 المرحلة الثانية للثانوية العامة

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس ومؤشرات كل شعبة

تنسيق كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض 2022.. والاختبارات اللازمة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رؤية ملكية أردنية لمحفزات دعم الزراعة والتواصل لتحقيق الأمن الغذائى

خالد عكاشة

العملية الاستخبارية الأهم فى الحرب الروسية الأوكرانية

محمد العسيري

وماله لما يتغيّر.. عن التعليم والمحليات نتحدث

ماجد حبته

حر وجفاف وخسائر مهولة

د. القس صفوت البياضى

لا قيمة لمعروف قال فاعله: أنا فعلته

عبد الرحيم طايع

السلحدار والجوهرى والمهدى المنتظر!

مدحت بشاى

لا تطفئوا الروح

جلال حمام

حتى تظل أمريكا العظمى.. واشنطن قد تحرق العالم

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

معارك استخباراتية محتملة.. كيف تعمل إسرائيل في ملف الاتفاق النووي الإيراني؟

نتنياهو يتحدث عن الاتفاق مع إيران: فرصة لعودتى وسأمنعها من الطموح النووى

ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلى فى أمريكا؟ زيارة أمنية وسياسية والهدف إيران