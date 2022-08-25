أسعار الفراخ اليوم الخميس 25-8-2022 فى بورصة الدواجن

ارتفعت أسعار الفراخ اليوم ارتفاعا طفيفا حيث تراوح سعرها في بورصة الدواجن بين 29 و 30 جنيه وتصل للمستهلك بسعر 35 جنيه للكيلو، وتتذبذب أسعار الفراخ بين صعود وهبوط بشكل يومي متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا.

وبدأت الزيادة الكبير في أسعار الفراخ منذ إبريل الماضي كباقي السلع الغذائية التي تأثرت بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مع زيادة سعر الدولار الجمركي أيضًا التي أثرت على أسعار الموارد المستوردة ومنها الأعلاف التي أدت إلى ارتفاع أسعارالفراخ بالتبعية .

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم الخميس 25-8-2022 في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم

النوع أقل سعرللكيلو في البورصات أعلى سعرللكيلو في البورصات أسعار الفراخ البيضاء وزن كيلو 29.00 جنيه 30.00 جنيه اسعار الفراخ الساسو وزن كيلو 48.00 جنيه 49.00 جنيه اسعار الفراخ البلدي وزن كيلو 35.00 جنيه 36.00 جنيه اسعارالفراخ أمهات أبيض وزن كيلو 21.00 جنيه 22.00 جنيه اسعار كتكوت أبيض عمر يوم 06.25 جنيه 06.50 جنيه اسعار كتكوت ساسو عمر يوم 06.00 جنيه 06.25 جنيه اسعاركتكوت بلدي عمر يوم 03.00 جنيه 03.25 جنيه

اسعار البيض اليوم

تتأثر اسعار البيض بارتفاع اسعار الفراخ في السوق، فبدأت هي أيضًا بتسجيل ارتفاعات لم تسجلها من قبل حتى اقتربت اسعار البيض من تسجيل 70 جنيه للكرتونة، إلا أنها عاود الانخفاض واستقرت حاليًا بين 50 و 55 جنيه للكرتونة من البيض الأبيض ، وجاءت اسعار البيض في بورصة الدواجن كالتالي :

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 57.00 جنيه 58.00 جنيه بيض أبيض كرتونه 51.00 جنيه 52.00 جنيه بيض بلدي كرتونه 59.00 جنيه 60.00 جنيه

أسعار البط والرومي اليوم