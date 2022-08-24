10 سنوات للمتهم بتهريب المهاجرين خارج البلاد بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السابعة برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا رئيس المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للمتهم بالانضمام إلي جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19930 لسنة 2019 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 1243 لسنة 2019 کلی جنوب بنها أن المتهم "مشير.م. ع" تزعم جماعة منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين غير الشرعيين باتخاذ أسلوب جديد بالحصول علي تأشيرة دول يسهل الحصول عليها مثل الجزائر وتونس وألبانيا بإدخال الغش علي سفارات تلك الدول واستغلال المناسبات العالمية كمباريات دولية وغيرها، لدخول تلك البلاد وحجز تذاكر طيران عودة للبلاد بها ترانزيت لدول أوربية كإيطاليا والتنبيه علي المهاجرين غير الشرعيين بالتخلص من أوراق ثبوت هويتهم مدعين أنهم من الدول التي تعاني من الحروب الأهلية ولحين وصولهم الجزائر وسداد مبلغ قدرة مائة وأربعون ألف جنيه، علي أن يتم تهريبه إلى إيطاليا.

وتابع أمر الإحالة أن الواقعة بدأت حين وصل المهاجرين إلي دولة الجزائر عبر خطوط الطيران المصرية، واشتبهت بهم السلطات الجزائرية دخولهم أراضيها باتخاذهم وسائل احتيالية تتمثل في إجراء حجوزات وهمية بأحد الفنادق بدولة الجزائر وهو الشرط الذي تطلبه سفارتها.

وعقب التحريات أمكن ضبط المتهم، وأقر بتزعمه تلك الجماعة وأدلي باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.