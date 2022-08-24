الأربعاء 24 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار
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شهدت أسعار صرف الدولار استقرارًا في مستهل تعاملاته، اليوم الأربعاء، مقابل الجنيه في البنوك المصرية، وذلك بعد أن ارتفع أمس نهاية التعاملات قرشين، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.10- 19.17" جنيه للشراء، و"19.18- 19.20" جنيه للبيع.
وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.10 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.20 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركًا جديدًا خلال فترة التعاملات البنكية.
وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر"، سجل سعر صرف الدولار 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.10 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.14 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.10 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.17 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.11 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية، تنفست العملة الأوروبية "اليورو" الصعداء وارتفعت ما بين 6- 8 قروش للشراء والبيع، وذلك بعد موجة تراجعات الأيام السابقة 35- 45 قرشًا للشراء والبيع بالبنوك المصرية.
وعالميًا، تراجع اليورو أمام الدولار خلال تداولات أمس إلى أدنى مستوياته في 20 عامًا، مع تجدد المخاوف من أن أزمة الطاقة ستؤدي إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم في القارة الأوروبية، وتجعل الركود شبه مؤكد.
وتراجع اليورو بنسبة بلغت 0.14% إلى 0.9929 دولار، ليهبط دون مستوى التعادل أمام العملة الأمريكية.
وفي مصر، سجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر 18.99 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 18.97 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

البنوك الخاصة


وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل اليورو 18.99 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 18.98 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.
كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ما بين 12- 18 قرشًا، وذلك بعد تراجعه أمس 10- 13 قرشًا للشراء والبيع، وسجل الجنيه الإسترليني في بنكي الأهلي ومصر 22.56 جنيه للشراء، و22.70 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل 22.53 جنيه للشراء، و22.73 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 22.58 جنيه للشراء، و22.73 جنيه للبيع، والبنك العربي الإفريقي، سجل الإسترليني 22.53 جنيه للشراء، و22.73 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 22.50 جنيه للشراء و22.60 جنيه للبيع.
وعربيًا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي 59.97 جنيه للشراء، و62.33 جنيه للبيع طبقًا للبنك الأهلي.

أسعار الدولار الجنيه المصري البنوك المصرية الدولار أسعار البنوك بنك قناة السويس البنك التجاري الدولي

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وائل لطفي

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