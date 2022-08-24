سعر الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

يهتم المصريون في جميع المحافظات بمتابعة ومعرفة سعر الفراخ في بورصة الدواجن، فهي ضرورية وهامة على المائدة المصرية كونها مصدر البروتين الأكثر وفرة واستهلاكًا سواء منزليًا أو في المطاعم والأسواق، فهي جزء مهم في معادلة الاستثمار أو الغذاء.

سعر الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

وفي هذا السياق، أوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، أن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-8-2022 فى السوق المحلية استقرت عند 28 و29 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

واستقرت أسعار الدواجن في مصر منذ بداية الأسبوع، حيث بدأت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن من 33 إلى 35 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 55 و57 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 56 جنيهًا للمستهلك.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود، فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء “منير السقا”

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو جنيه لتسجل 30 جنيها جنيهًا للدواجن البيضاء، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 6.25 و6.50 جنيه، ودار الكتكوت الساسو حول 6 و6.25 جنيه، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 22 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل اليوم الأربعاء 24 أغسطس

وزادت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو جنيه لتسجل 29 جنيها، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وبلغت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 51 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 5 جنيهات.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم الأربعاء

بينما صعدت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 30 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وواصلت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية هبوطها لتسجل 49 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وبلغت الأمهات البيضاء 22 جنيهًا فى المزرعة.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.