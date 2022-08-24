ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

ينشغل المصريين حاليًا بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بعد التنبؤ بارتفاع سعره الأيام المقبلة ووسط التخوفات من الزيادة التي تؤدي بالفعل لزيادة السلع سواء كانت المحلية أو المستوردة، ويتصدر البحث عن سعر الدولار محركات البحث العالمية لحرص المواطنين على شراء العملة الخضراء أو بيعها على أساس تحرك قيمته .

سعر الدولار اليوم الأربعاء

وفي هذا السياق، قفز سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات اليوم، الأربعاء، 24 أغسطس 2022 إلى مستويات الشراء والبيع، داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي وفق التقرير اليومي لبوابة “الإلكترونية.

الدولار الأمريكي يسجل أعلى سعر له في مصر 24 أغسطس

وفي مصر يختلف سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه وفق التداولات في البنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة وعلى سبيل المثال أعلنت شاشات تداول بنكي "مصرف أبوظبي الإسلامي ومصر إيران " عن أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه في مصر عند 19.16 جنيه للشراء، و19.20 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 24 أغسطس

بينما في المقابل بنك مصر أحد أكبر البنوك المحلية، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي 24 أغسطس

وبذات القيمة سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري عند 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB الأربعاء 24 أغسطس

وجاءت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية زيادة سعر الدولار بشبكة فروع البنك التجاري الدولي إلى 19.12 جنيه للبيع، و19.18 للشراء، ويعتبر CIB أكبر البنوك المصرية الخاصّة.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية الأربعاء 24 أغسطس

وفي فروع بنك الإسكندرية سعر صرف الدولار للأفراد والشركات عند 19.14 جنيه للشراء، و19.20 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الأربعاء 24 أغسطس

كما سجل سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي 19.10 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.