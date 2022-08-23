نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي 2022
تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2022 في كل محافظة على حده ويبحث طلاب الصف الثالث الاعدادي 2022 الدور الثاني عن نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2022 في كل محافظة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الدور الثاني
ونقدم من خلال هذا التقرير رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الاعدادي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي ولينك مديرية التربية والتعليم التابع له كل محافظة.
ويستطيع طلاب الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2022 الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال المدرسة التابع لها طلاب 3 اعدادي بنين وبنات.
نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الاعدادي 2022
نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة
نتيجة الشهادة الاعدادية عبر مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة
نتيجة الشهادة الاعدادية عبر مديرية التربية والتعليم بالجيزة
نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسكندرية
نتيجة الشهادة الاعدادية عبر مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية
تنسيق الثانوية العامة 2022 فى القاهرة المرحلة الثالثة ورابط نتيجة الدور الثانى
نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية
نتيجة الشهادة الاعدادية عبر مديرية التربية والتعليم بالغربية
نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية
نتيجة الشهادة الاعدادية عبر مديرية التربية والتعليم بالدقهلية
الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني
ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم رابط رسمي للحصول على نتيجة الدور الثاني 3 اعدادي جميع المحافظات من خلال الموقع من هنا prepnatega.emis.gov.eg .
توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2022
ويبحث طلاب الإعدادية عن درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2022 الدور الثاني والمجموع الكلي وتأتي الدرجات كالتالي:
اللغة العربية : من 40 درجة.
اللغة الإنجليزية: من 30 درجة.
الدراسات الاجتماعية: من 20 درجة.
الرياضيات: من 30 درجة.
العلوم: من 20 درجة.
المجموع الكلي: 280 درجة، والنجاح من 140.
تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة
تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة المرحلة الثالثة
المرحلة الثالثة: 232
ثانوي خدمات: 192