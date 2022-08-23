نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي 2022

تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2022 في كل محافظة على حده ويبحث طلاب الصف الثالث الاعدادي 2022 الدور الثاني عن نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2022 في كل محافظة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الدور الثاني

ونقدم من خلال هذا التقرير رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الاعدادي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي ولينك مديرية التربية والتعليم التابع له كل محافظة.

ويستطيع طلاب الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2022 الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال المدرسة التابع لها طلاب 3 اعدادي بنين وبنات.

نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الاعدادي 2022

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية عبر مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية عبر مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسكندرية

نتيجة الشهادة الاعدادية عبر مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الاعدادية عبر مديرية التربية والتعليم بالغربية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية عبر مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني

ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم رابط رسمي للحصول على نتيجة الدور الثاني 3 اعدادي جميع المحافظات من خلال الموقع من هنا prepnatega.emis.gov.eg .

توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2022

ويبحث طلاب الإعدادية عن درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2022 الدور الثاني والمجموع الكلي وتأتي الدرجات كالتالي:

اللغة العربية : من 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: من 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية: من 20 درجة.

الرياضيات: من 30 درجة.

العلوم: من 20 درجة.

المجموع الكلي: 280 درجة، والنجاح من 140.

تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة

تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة المرحلة الثالثة

المرحلة الثالثة: 232

ثانوي خدمات: 192