تستمر وزارة التربية والتعليم في فتح باب التقديم للصف الأول الثانوي للمدارس التكنولوجية، والتي يسعى الكثير من طلاب الشهادة الاعدادية للالتحاق بها لما توفره من مميزات عديدة، وهي نتاج اتجاه الدولة إلى تطوير التعليم لربطه أكثر باحتياجات سوق العمل وتغيرات العصر.

ويبحث الطلاب عن موقع التقديم للصف الأول الثانوي للمدارس التكنولوجية ، لما تقدمه من مميزات عديدة بديلًا عن الثانوية العامة حيث يحصل الطالب على شهادة مصرية ذات جودة عالمية كما يتلقى تدريب عملي أثناء الدراسة ومكافآت مالية طوال مدة الدراسة، وتعرض الدستور في التقرير التالي موقع التقديم للصف الأول الثانوي للمدارس التكنولوجية.

موقع التقديم للصف الأول الثانوي للمدارس التكنولوجية

يستطيع الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الدخول عبر رابط موقع التقديم للصف الاول الثانوي للمدارس التكنولوجية من هنا https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

ثم الضغط على أيقونة التقديم لنظام المدارس التكنولوجية والتعليم المزدوج ، ثم إكمال البيانات الأساسية المطلوبـة، واختار النظام التعليمي الأنسب بالنسبة ليك إما نظام التعليم والتدريب المزدوج أو نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو نظام مراكز التميز، ثم تحديد الرغبة بالتفصيل وفقا للنظام التعليمي المرغوب فيه، والضغط على إرسال الطلب، ويمكن للطالب اختيار أكثر من رغبة بحد أقصى 3 رغبات في النظام الواحد، ثم اضغط «إرسال التنسيق».

التقديم للصف الاول الثانوي للمدارس التكنولوجية

الأوراق المطلوبة للمدارس التكنولوجية

هناك بعض الأوراق التي يجب على إحضارها قبل التقديم للصف الأول الثانوي للمدارس التكنولوجية، وهي حافظة مستندات بلاستيك، وصورة من شهادة الإعدادية أو بـيـان الـنـجـاح، صورتين شخصيتين، صورة من بطاقة ولي الأمر.

إقرار ولي الأمر، صورة من شهادة الميلاد، أصل إيصال سداد مصروفات الاختبارات والمقابلة الشخصية (100 + 150 جنيه)، شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي أو مستشفى حكومية أو وحدة صحية بخلو الطالب من الأمراض.

وحددت وزارة التربية والتعليم بعض شروط التقديم للصف الأول الثانوي للمدارس التكنولوجية، والتي تنتهي اليوم الثلاثاء 23 أغسطس، ومنها ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2022، ويتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة، يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.