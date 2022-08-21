الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

موعد تقديم الضباط المتخصصين شرطة 2022 والتخصصات والكليات المطلوبة

كلية الشرطة
كلية الشرطة
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يكثف الآلاف من خريجي الكليات البحث عن موعد تقديم الضباط المتخصصين شرطة 2022 لاهتمامهم بالالتحاق بجهاز الشرطة في ذات التخصص الذي انهوا دراستهم الجامعية فيه ويهتمون بمعرفة موعد تقديم الضباط المتخصصين 2022-2023 لتجهيز الأوراق والملفات المطلوبة قبل الموعد المحدد.

تقديم الضباط المتخصصين 2022-2023 الشرطة 

وكالعادة تقبل الكلية دفعة جديدة من طلبة الثانوية العامة وخريجي الجامعات للعام الدراسي الجديد 2022- 2023، لذلك ينشر الدستور في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تقديم الضباط المتخصصين والشروط المطلوبة.

تنسيق الكلية الحربية 2022.. موعد تقديم الضباط المتخصصين

رابط وموعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2022

شروط القبول في كلية الضباط المتخصصين 2022 وموعد التقديم

شروط كلية الشرطة الضباط المتخصصين 2022

وخلال هذه الأيام يستعد خريجي الجامعات والحاصلين على المؤهلات العليا للتقديم في أكاديمية الشرطة المصرية الضباط المتخصصين للعام الدراسي  2022 -2023.

الكليات المتاحة للتقديم الضباط المتخصصين 2022-2023 شرطة 

وليلتحق طالب الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2022، يجب أن يكون الطالب خريج في الكليات التالية:

الطب بأقسامها وأقسام العلوم الطبية المساعدة - كلية العلاج الطبيعي - طب أسنان وصيدلة - الطب البيطري - التمريض - الهندسة - التربية الموسيقية - الزراعة - الإعلام - الآداب - الخدمة الاجتماعية - التربية النوعية - تجارة - نظم المعلومات - الفنون التطبيقية - الاقتصاد والعلوم السياسية - سياحة وفنادق - التربية الرياضية - العلوم - حقوق.

الشروط اللازمة للتقديم الضباط المتخصصين 2022-2023

واشترطت كلية الشرطة على الطالب المتقدم ألا يكون متزوجا ويجب عدم زواجه خلال فترة الدراسة، واجتيازه الاختبارات المطلوبة.

موقع أكاديمية الشرطة المصرية الضباط المتخصصين 2022

ويمكنكم الدخول إلى موقع أكاديمية الشرطة المصرية الضباط المتخصصين 2022 - 2023 للتقديم في الكلية من خلال رابط إلكتروني مخصص لهذا الغرض.

ورابط موقع أكاديمية الشرطة المصرية الضباط المتخصصين 2022 هو .. اللينك التالي من هنا.

خطوات التقدم في الضباط المتخصصين 2022-2023 شرطة 

  • يدخل المتقدم على موقع أكاديمية الشرطة المصرية الضباط المتخصصين 2022
  • يضغط على الرابط الموجود داخل الصفحة لينتقل إلى صفحة جديدة.
  • يدخل المتقدم بياناته الصحيحة، مثل كتابة البريد الإلكتروني ورقم البطاقة القومية ورقم التليفون وغيرها من المعلومات.

موعد تقديم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2022 لخريجي هذا العام 

فيما أعلنت وزارة الداخلية أن موعد تقديم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2022 لأصحاب المؤهلات الجامعية لهذا العام 2022 مختلف، سيبدأ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 15 من شهر أغسطس الجاري، ويظل الباب مفتوحاً على مدار 32 يوماً، على أن يتم غلقه يوم الخميس الموافق 15 من شهر سبتمبر المقبل.

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رابط وموعد تقديم الضباط المتخصصين حربية 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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