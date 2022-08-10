الأربعاء 10 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

شروط القبول في كلية الضباط المتخصصين 2022 وموعد التقديم

طلاب الحربية
طلاب الحربية
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يهتم خريجي الجامعات من التخصصات والكليات المختلفة بمعرفة موعد تقديم الضباط المتخصصين “2022-2023”، لتجهيز الأوراق والملفات المطلوبة قبل الموعد المحدد.

وتفتح الكلية الحربية أبوابها أمام الخريجين من الجامعات الحكومية كل عام لاستقبال دفعة جديدة من الضباط المتخصصين من الشباب والفتيات، وفي وقتٍ سابق أعلنت القوات المسلحة بشكل رسمي موعد تقديم الضباط المتخصصين 2022-2023 من كل التخصصات المطلوبة.

شروط القبول في كلية الضباط المتخصصين 2022

رابط التقديم وشروط القبول في كلية الشرطة 2022

التقديم في اختبارات كلية الشرطة 2022

تنسيق كلية الشرطة 2022 وشروط القبول

وحددت القوات المسلحة عدد من الشروط للقبول في كلية الضباط المتخصصين 2022 وهي كالآتي: 

  • يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل ضمن الكليات المطلوبة في إعلان مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية.
  • ألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة للحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا والماجستير، و34 سنة للحاصلين على درجة الدكتوراة.

أما عن الشروط العامة لقبول الضباط المتخصصين فيشترط في جميع المتقدمين الآتي:

  • أن يكون الطالب ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أية جنسية من دولة أخرى.
  • ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.
  • أن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد استقال أو فصل تأديبياً من أي (كلية أو معهد أو مدرسة).
  • أن لا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.
  • أن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم.
  • ألا يقل الطول عن 170 سم .
  • أن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي للقوات المسلحة.
  • أن يجتاز بنجاح جميع اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام
  • أن يجتاز اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7,5 متر دون تردد وللمرة اللأولى.
  • أن يجتاز الاختبارات النفسية.
  • أن يجتاز الكشف الطبي المتقدم والذي يشمل أيضاً (التحاليل التخصصية المتقدمة) وأن يجتاز الاختبار الشخصي (كشف الهيئة) .
  • وأن يكون الطالب حاصلاً على درجة الدراسات العليا من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط وليس (المعاهد العليا أو الأكاديميات).

وأوضحت القوات المسلحة أنه يُسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط، وأن يكون المؤهل (دبلومة الدراسات العليا- الماجستير- الدكتوراه) أكاديمي وفي نفس التخصص .

مدة الدراسة في كلية الضباط المتخصصين 2022

مدة الدراسة لجميع التخصصات بالكلية الحربية هي 6 أشهر، حيث يتم فتح باب سحب وثائق القبول من خلال مقر الكلية الحربية بمصر الجديدة.

مصروفات الضباط المتخصصين بالكلية الحربية

ويتسأل عدد كبير من الطلاب الراغبين عن المصروفات اللازمة للالتحاق  ضمن الضباط المتخصصين بالكلية الحربية وقد تختلف مصاريف الكلية الحربية للمتخصصين عن مصاريف الكلية الحربية لطلاب الثانوية العامة، لكن في بعض السنوات كانت المصاريف متساوية ، فكانت مصاريف الكلية الحربية 2021 الدفعة الأخيرة العام الماضي: 22 ألف جنيه.

وتشمل المصاريف عدد سنين الدراسة كاملة، حيث يتم دفع مصروفات الكلية الحربية للمتخصصين مرة واحدة.

موعد تقديم الضباط المتخصصين بالكلية الحربية 2022

يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافـق 22 من نفس الشهر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

ليست المستأجرة كالثكلى!

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