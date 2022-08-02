تنسيق كلية الشرطة 2022 وشروط القبول

يسعى الكثيرون من طلاب الثانوية العامة للالتحاق بكلية الشرطة، وتزامنًا مع إعلان أكاديمية الشرطة عن بدء تلقى طلبات الثانوية العامة للالتحاق بها، أمس الإثنين، ارتفعت عمليات البحث عبر محرك “جوجل”، عن تنسيق كلية الشرطة 2022، للالتحاق بها للعام الجاري 2022، ويستمر تقديم كلية الشرطة الكترونيًا حتى الخميس المقبل عبر موقع وزارة الداخلية.

وتصدر تنسيق كلية الشرطة 2022، أكثر الكلمات بحثًا عبر المحرك العالمي “جوجل”، ليتمكن طلاب الثانوية العامة من معرفة تنسيق كلية الشرطة وشروط القبول بها وكيفية التقديم.

وتعرض “الدستور” القصة الكاملة لـ تنسيق كلية الشرطة.

تنسيق كلية الشرطة 2022

حددت وزارة الداخلية تنسيق كلية الشرطة 2022، حيث أعلنت الحد الأدنى للالتحاق بها بمجموع 65% للحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادة الثانوية الأزهرية، كما حددت تنسيق كلية الشرطة للحاصلين على ليسانس الحقوق ذكورًا أو إناث ودرجة البكالوريوس في التربية الرياضية للإناث فقط بتقدير مقبول، وذلك ينطبق على خريجي الكليتين لعامي 2021 و2022، وتم تحديد تقدير جيد كحد أدنى للقبول من المؤهلات الجامعية والتخصصات التي تمثل احتياجًا أساسيًا لقطاعات وزارة الداخلية من الذكور والإناث لعامي 2021 و2022.

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وحددت كلية الشرطة مواعيد التقديم للالتحاق بكلية الشرطة وجاءت كالتالي:

تفاصيل تنسيق كلية الشرطة 2022

تفتح وزارة الداخلية باب التقدم لـ كلية الشرطة لحاملي شهادة الثانوية العامة 2022 وطلاب الدور الثانى وحاملى شهادة الثانوية العامة من الخارج والحاصلين على الدبلومات الأجنبية بدءً من يوم الخميس المقبل الموافق 4 أغسطس حتى يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس، على أن يقدم حاملى شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

الحاصلون على المؤهلات الجامعية بدرجاتها التي تشمل البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه، فيتم فتح باب التقدم للالتحاق بكلية الشرطة لهم بدءً من 15 أغسطس المقبل وحتى 15 سبتمبر المقبل.

كلية الشرطة .. شروط القبول

أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

أن يكون ابنصا لأب وأم مصريين وليس عن طريق التجنس.

أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسمعة.

ألا يقل طول القامة عن 170 سم.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 22 سنة.

أن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والنفسية.

أن يكون الطالب غير متزوج أثناء قيده بالأكاديمية.

ألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبى نهائى.

رابط تقديم كلية الشرطة