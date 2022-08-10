الأربعاء 10 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

رابط التقديم وشروط القبول في كلية الشرطة 2022

طلاب كلية الشرطة
طلاب كلية الشرطة
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بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، بدأ آلاف الطلاب في البحث عن مواعيد التقديم بكلية الشرطة، حيث بدأت أكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء، في تلقي طلبات الراغبين للالتحاق بها، عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة.

مزايا الالتحاق بكلية الشرطة

ويحصل خريجو كلية الشرطة على العديد من المزايا، أبرزها التمتع بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة، وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته، رعاية رياضية بالاشتراك فى نوادى الشرطة على مستوى الجمهوية.

تقديم كلية الشرطة 2022

وأعلنت وزارة الداخلية وكلية الشرطة عن بدء تلقي طلبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، للتقديم في كلية الشرطة لهذا العام منذ 4 أغسطس 2022.

تنسيق كلية الشرطة 2022 وشروط القبول

التقديم في اختبارات كلية الشرطة 2022

دورات تدريبية لطلاب كلية الشرطة لفحص وثائق السفر وكشف التزوير (فيديو)

ويتصدر البحث عن خطوات التقديم ورابط التقديم في كلية الشرطة 2022 محركات البحث العالمية جوجل وتويتر لذا تقدم " الدستور " للقراء في السطور الآتية كل ما يخص التقديم والخطوات.

بوابة الحكومة المصرية.. تنسيق الثانوية العامة 2022 وتسجيل الرغبات

 

رابط تقديم كلية الشرطة 2022

يتم التقديم في كلية الشرطة من خلال موقع وزارة الداخلية، وجاءت خطوات التقديم كالتالي:

  1. - يستطع المتقدم الراغب في الالتحاق بكلية الشرطة التقديم إلكترونياً لأول مرة عبر موقع الرسمي لوزارة الداخلية على موقع البحث العالمي «جوجل» أو عبرر الضغط على هذا الرابط.
  2. ثم اختيار أيقونة أكاديمية الشرطة,
  3. قم باختيار التسجيل، وكتابة البيانات.
  4. يتم بعدها تحديد موعد الاختبار الأول.

شروط القبول في كلية الشرطة 2022 

وتتمثل شروط القبول في كلية الشرطة 2022 فيما يلي:

- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

- أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى.

- أن يكون المتقدم مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

كلية الشرطة الشرطة نتيجة الثانوية العامة 2022 وزارة الداخلية أكاديمية الشرطة رابط التقديم رابط تقديم كلية الشرطة 2022

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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