رابط التقديم وشروط القبول في كلية الشرطة 2022

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، بدأ آلاف الطلاب في البحث عن مواعيد التقديم بكلية الشرطة، حيث بدأت أكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء، في تلقي طلبات الراغبين للالتحاق بها، عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة.

مزايا الالتحاق بكلية الشرطة

ويحصل خريجو كلية الشرطة على العديد من المزايا، أبرزها التمتع بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة، وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته، رعاية رياضية بالاشتراك فى نوادى الشرطة على مستوى الجمهوية.

تقديم كلية الشرطة 2022

وأعلنت وزارة الداخلية وكلية الشرطة عن بدء تلقي طلبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، للتقديم في كلية الشرطة لهذا العام منذ 4 أغسطس 2022.

ويتصدر البحث عن خطوات التقديم ورابط التقديم في كلية الشرطة 2022 محركات البحث العالمية جوجل وتويتر لذا تقدم " الدستور " للقراء في السطور الآتية كل ما يخص التقديم والخطوات.

رابط تقديم كلية الشرطة 2022

يتم التقديم في كلية الشرطة من خلال موقع وزارة الداخلية، وجاءت خطوات التقديم كالتالي:

- يستطع المتقدم الراغب في الالتحاق بكلية الشرطة التقديم إلكترونياً لأول مرة عبر موقع الرسمي لوزارة الداخلية على موقع البحث العالمي «جوجل» أو عبر ر الضغط على هذا الرابط. ثم اختيار أيقونة أكاديمية الشرطة, قم باختيار التسجيل، وكتابة البيانات. يتم بعدها تحديد موعد الاختبار الأول.

شروط القبول في كلية الشرطة 2022

وتتمثل شروط القبول في كلية الشرطة 2022 فيما يلي:

- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

- أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى.

- أن يكون المتقدم مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.