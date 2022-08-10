الأربعاء 10 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

بوابة الحكومة المصرية.. تنسيق الثانوية العامة 2022 وتسجيل الرغبات

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة
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تبدأ بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة 2022 لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الرسمي بداية من يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022.

موعد تسجيل رغبات المرحلة الأولى عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

حددت وزارة التعليم العالي موعد المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2022، لمدة 5 أيام بدءًا من يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022 وحتى الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022.

ومن المقرر أن ينتهي موعد إدخال أو تعديل الرغبات في تمام الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

بوابة الحكومة المصرية.. خطوات تسجيل رغبات التنسيق 

يقوم طالب الثانوية العامة 2022 بالدخول على بوابة الحكومة المصرية للتنسيق من هنـــــــــــا http://tansik.cufe.edu.eg/application

ثم اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة. 

ويضغط على تسجيل الرغبات.

ثم يقوم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري وكذا الرقم التأكيدي.

ستظهر بيانات الطالب.

ثم الضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك.

وفي حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل يتم الاتصال فورا برقم 19468.

تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

بعد إتمام تسجيل جميع الرغبات يظهر للطالب قائمة الرغبات المسجلة والمسحل بها رقم الإيصال ويمكنه حفظها أو طباعتها.

بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى يمكن للطالب التعرف على الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه له من خلال الموقع الإلكتروني.

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طريقة الحصول على الرقم السري لتسجيل الرغبات

ويستطيع طالب الثانوية العامة 2022، الحصول على الرقم السري لتسجيل دخول على بوابة الحكومة المصرية، من خلال استمارة النجاح التى يتسلمها من المدرسة ويكون الرقم السري مكتوبًا بالمكان الموضح بالشكل أسفل يسار شهادة الثانوية العامة 2022.

وتتيح بوابة الحكومية المصرية للتنسيق رابط الحصول على الرقم السري من خلال هذا الرابط  http://tansik.cufe.edu.eg

 

تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الاولى

يتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 بكل الشعب البالغ عددهم في تلك المرحلة 117758 طالبًا وفقا للحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق وهي:

الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، عدد الطلاب: 22475

الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، عدد الطلاب: 15220

الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، عدد الطلاب: 80063

بوابة الحكومة المصرية الرقم السري طريقة الحصول على الرقم السري تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى الثانوية العامة 2022 موقع التنسيق تسجيل رغبات التنسيق تسجيل الرغبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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