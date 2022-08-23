سكاى أبوظبى تحصل على 50 فدانًا بالقاهرة الجديدة بقيمة 2.5 مليار جنيه

أكد مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصول شركة سكاي أبو ظبي-الذراع العقارية لمجموعة دايموند الإماراتية- على مساحة 50 فدانا بمدينة القاهرة الجديدة، تخطط الشركة لتنفيذ مشروع عمراني متكامل عليها بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفازت الشركة بقطعة الأرض بعد منافسة قوية مع شركتي بيراميدز للتطوير العقاري وأوربن لينز للتطوير العقاري، بسعر متر بلغ 12 ألف جنيه للمتر، ليبلغ إجمالي قيمة الأرض 2.5 مليار جنيه بما يجعلها الأعلى سعرا في مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المصدر أن سكاي أو ظبي فازت بسعر متر 12 ألف جنيه، وقدمت الشركات الأخرى أسعارا تتراوح بين 8 و10 آلاف جنيه للمتر، ومن المخطط أن تقوم الشركة بسداد جزء من قيمة الأرض على 4 سنوات والباقي حصة عينية لهيئة المجتمعات العمرانية بالمشروع.

ويعد هذا هو المشروع الثالث للشركة الإماراتية في مصر بعد مشروعي Residence Eight وهو مشروع سكني بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع Capital Avenue، وهو عبارة عن مشروع تجاري، على مساحة 21 ألف متر مربع بمنطقة R8