شاهد اعترافات المتهمين بعمل كمين شرطة وهمى فى الشارع

أقر المتهم القائم بدور ضابط المباحث في الفيديو الذي تم ترويجه على فيسبوك بوك، أنه لرجال الشرطة وقيامه بصحبة آخرين بإيقاف شاب وفتاة بتفاصيل ارتكاب الحادث.

وكشف المتهم في فيديو لنص اعترافاته، وقال أنا من قمت بعمل المشهد التمثيلي لضابط كمين الشرطة على خلاف الحقيقة.

وتابع المتهم كان معايا فتاة الليل فايزة فوزي "بوسي كات" وكان كريم عامل دور الولد وكان معايا مهند وحماده.

وأوضح أن الهدف من هذه الفديوهات زيادة المتابعين حتى يتم زيادة العائد المادي، وكنت أعطي لكل شخص في الفيديو من 200 إلى 400 جنيه على أساس أن العائد المادي من كل فيديو يتراوح من بين 100 إلى 200 دولار، وقد فوجئت أن هذه الفيديوهات أثارت الرأي العام.

ونجحت أجهزة الأمن في كشف حقيقة مقطع فيديو مفبرك تم تداوله بمواقع التواصل، يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص والادعاء بكونهم رجال شرطة، وقيامهم باستيقاف إحدى السيارات وبداخلها أحد الأشخاص وبصحبته فتاة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو مفبرك بمواقع التواصل يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص، والإدعاء بكونهم رجال شرطة وقيامهم باستيقاف إحدى السيارات، وبداخلها أحد الأشخاص وبصحبته فتاة ويتخلله مشاهد سلبية.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك، وهو عبارة عن مشهد تمثيلى تم أداؤه بصورة توحى بأن الواقعة حقيقية.

وأمكن تحديد وضبط القائمين على إعداد مقطع الفيديو 5 أشخاص، وبحوزة أحدهم «طبنجة صوت، جهاز اتصال لاسلكى من المستخدم لدى الشركات الخاصة».

بمواجهتهم اعترفوا بأن مقطع الفيديو المشار إليه تمت فبركته، وأنه مشهد تمثيلى تم بثه على مواقع التواصل بغرض تحقيق عائد مادى من خلال زيادة نسبة المشاهدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.