الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حريق يلتهم جسد ربة منزل ويصيب 3 آخرين فى منفلوط

حريق
حريق
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شهد قرية بنى عديات بمركز منفلوط التابعة لمحافظة أسيوط حريقا هائلا داخل أحد المنازل أسفر عن مصرع سيدة، بينما أصيب 3 آخرين.

كان اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد باندلاع حريق فى منزل بقرية بنى عديات مركز منفلوط، إثر ماس كهربائى أدى إلى انفجار أنبوبة بوتاجاز.

وبالانتقال الحماية المدنية والإسعاف تبين مصرع فرحة ع 6 سنوات، وإصابة 3 آخرين هم: عادل ز 25 سنة وسيد ع 3 سنوات، وتم الدفع بسيارتى إطفاء إلى مكان الحريق نجحت فى السيطرة عليه، ومنع امتداده إلى باقى المنازل، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى منفلوط المركزى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والعرض على النيابة.

منفلوط مصرع ربة منزل وإصابة 3 في منفلوط قرية بني عديات الحماية المدنية اللواء أحمد جمال النيابة العامة

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