فون دير لاين تتعهد بوقوف أوروبا ضد جهود الحرب الروسية فى أوكرانيا

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن تقف أوروبا متحدة ضد جهود الحرب الروسية في أوكرانيا، ووجهت انتقادات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل يوم الذكرى الأوروبي لضحايا الأنظمة الاستبدادية.

وقالت فون دير لاين في بيان إن "بوتين جلب فظائع الحرب مجددا إلى أوروبا بجانب التذكير بأنه لا يمكن اعتبار السلام أمرا مسلما به".

ويحيي الاتحاد الأوروبي يوم الذكرى الأوروبي لضحايا كل الأنظمة الشمولية والاستبدادية أو ما يسمى بـ"يوم الشريط الأسود" يوم 23 أغسطس من كل عام، منذ عام 2009.

وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي "متحد ضد الدعاية التي تسيطر عليها الدولة الروسية التي تشوه التاريخ وتنشر التآمر وتعاقب أولئك الذين يعارضونها".

وأكدت فون دير لاين أنه بعد مرور ستة أشهر على الغزو الروسي لأوكرانيا، "يدفع الشعب الأوكراني حياته ثمنا لحماية قيم" الاتحاد الأوروبي.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن "الذكرى المؤلمة للماضي ليست مجرد ذكرى بعيدة، لكنها تكررت في حرب روسيا غير القانونية وغير المبررة ضد أوكرانيا".