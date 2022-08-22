البئر الرابع.. «إيني» تُعلن عن اكتشاف غازي جديد قبالة ساحل قبرص

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، اليوم الإثنين، عن اكتشاف مهم للغاز في بئر “كرونوس -1”، في قطاع 6، على بعد 160 كيلومترًا من ساحل قبرص، وعلى عمق يبلغ 2287 مترًا تحت سطح البحر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”.

ووفقا للشركة، يتم تشغيل القطاع 6 من قبل شركة إيني الفرعية بقبرص بحصة 50 %، مقابل 50 % لـ توتال انيريجي.

وتشير التقديرات الأولية إلى وجود ما يقرب من 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، مع إمكانات إضافية كبيرة سيتم تقييمها من خلال بئر استكشاف إضافي.

واكتشف فريق الشركة، بالبئر عمودًا غازيًا مهمًا في تسلسل صخور مكمن كربونات بخصائص تتراوح من عادل إلى ممتاز.

وأكدت الشركة، أن الدراسات الهندسية جارية من أجل سرعة تطوير الاكتشاف.

ويعد بئر “كرونوس -1”، رابع بئر استكشافية تحفره إيني قبرص والثاني في قطاع 6، بعد اكتشاف غاز كاليبسو -1 في عام 2018.

ويساهم البئر الجديد في دعم أحجام الغاز المحتملة في المنطقة ضمن خطة شركة إيني لدعم توريد الغاز الإضافي إلى أوروبا، ويؤكد الاكتشاف فعالية استراتيجية الاستكشاف الخاصة بالشركة، والتي تهدف إلى خلق قيمة من خلال المعرفة العميقة للأحواض الجيولوجية وتطبيق التقنيات الجيوفيزيائية المملوكة.

وتتواجد “إيني” في قبرص منذ عام 2013، وتدير الشركة المربعات 2 و 3 و 6 و 8 و 9 ، وتمتلك حصصًا في المربعات 7 و 11 التي تديرها شركة توتال إينريجي.