الإثنين 22 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

مباحثات عسكرية بين الإمارات والسودان.. وأبوظبي تؤكد وقوفها بجانب الخرطوم

وزير الدولة لشؤون
وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي
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استقبل وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي بمكتبه اليوم الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، والوفد المرافق الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للإمارات، بحضور الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية ومطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

في مستهل اللقاء، رحّب البواردي، برئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بتطور مسار العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين في ظل اهتمام وحرص الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعم هذه العلاقات وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين .

وقال "تمثل علاقات الإمارات بالسودان نموذجا للتعاون الفعال في شتى المجالات، في ظل تقارب الرؤى والمواقف تجاه قضايا المنطقة والعالم، وأكدت القيادة الرشيدة في أكثر من مناسبة وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب السودان في كل ما يحقق طموحات شعبه الشقيق في التنمية والسلام، وما يلبي تطلعاته في التنمية والازدهار".

جرى خلال اللقاء بحث التعاون القائم بين الإمارات والسودان في مختلف الجوانب خاصة فيما يتعلق بالمجال العسكري والدفاعي والسبل الكفيلة بتطويره إلى آفاق أوسع وأرحب.

أكد الجانبان سعي البلدين المتواصل لتعزيز علاقات التعاون بينهما، وتطويرها في الجوانب كافة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين .

كما استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية

ورحب رئيس أركان القوات المسلحة برئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية واستعرضا علاقات التعاون الأخوية القائمة بين دولة الإمارات والسودان وسبل تعزيزها، وما تشهده من تطور على مختلف الصعد، خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين.

جاء اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الأشقاء والذي يدعم التواصل بين البلدين و يؤسس لعلاقات متطورة في مجالات التعاون العسكري.

وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي القوات المسلحة السودانية القوات المسلحة الإماراتية القوات المسلحة

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وائل لطفي

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