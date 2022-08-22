الإثنين 22 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

مصرع طفل بماس كهربائى أثناء تغيير لمبة تالفة بالفيوم

مصرع طفل
مصرع طفل
ads

لقى طفل من قرية مطرطارس بمحافظة الفيوم مصرعه أثناء قيامه بتبديل لمبة كهرباء تالفة، حيث صعقه ماس كهربائي وتوفي في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من العميد أحمد المغازي، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع طفل صعقاً بالكهرباء أثناء قيامه بتغيير لمبة محترقة داخل منزله بقرية مطرطارس بنطاق المركز.

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة سنورس، برئاسة المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة طفل يدعى “عبدالله م”، وتبين أنه كان يقوم بتبديل لمبة الصالة التي احترقت، حدث ماس كهربائي وصعق الطفل وتوفي في الحال وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

طفل الفيوم مصرع لمبة كهرباء تالفة ماس كهربائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

من محمد على إلى عبدالفتاح السيسى: المؤامرة على تحديث مصر

الأكثر قراءة

رموها في الترعة.. التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة على يد أبيها وأشقائها

مصرع زوجين فى غرفة النوم بالجيزة.. «السرير وقع بيهم»

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس فقط

تحول الشواطئ إلى اللون الأسود والامتناع عن نزول البحر.. ماذا يحدث في دهب؟

انقلاب مقطورة أعلى الطريق الدائرى الأوسطى

موعد انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022 وطريقة بطاقة الترشيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عقلية وجدى العربى!

أحمد الصغير

د. طارق شوقى.. اسم سوف ينصفه التاريخ!

أميرة عبد الكريم

مرحلة الوعى السيئ بأهله

طارق على

كلمة فى محبة الكاتب والقاص عثمان عبدالله فارس

جمال رشدي

الماس الكهرباء للخط الهمايونى لحريق الكنائس

لواء.حمدى البطران

الاغتراب فى رواية «التساهيل فى نزع الهلاهيل»

حسين دعسة

منظومة الأمن السيبراني تتحول.. لغة للأمن الدولي

محمود خليل

العائلة «الجمالية» تنقذ «الخليفة»

صور

الشوط الأول.. مباراة الأهلى والإسماعيلى

قُللنا فخارها منوفي

حفل هاني عادل محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هروبه من صاحبه.. «ثور» يدخل أحد البنوك فى إسرائيل

كواليس كتاب "نتنياهو": طفولة مثيرة وحياة سياسية صاخبة وكتبه بخط يده

إسرائيل تمدد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى