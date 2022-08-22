الإثنين 22 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
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حوادث

المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ4 متهمين نقلوا حشيش بالمحلة

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين، وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى، 4 متهمين من محافظتي الشرقية والإسماعيلية بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل متهم، وذلك في اتهامهم بنقل 20 كيلو حشيش لتسليمها لأحد تجار المخدرات بمدينة المحلة.

كانت الادارة العامة لمكافحة المخدرات قد نجحت في إلقاء القبض على المتهمين الأربعة أثناء استقلالهم سيارتين ملاكي على الطريق الدائري المحلة المنصورة بعد ورود معلومات لضباط الادارة باعتزام المتهمين نقل المواد المخدرة في سيارتين ملاكي

وعقب تقنيين الإجراءات واعداد الاكمنة تم ضبط المتهمين يستقلون سيارتين وبداخل كل سيارة 10 كيلو حشيش، وتم التحفظ على المضبوطات واحالتهم للنيابة العامة التي احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، وتداولت المحكمة القضية وأصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات المحلة الكبرى المحلة الكبري الغربية حشيش المشدد 10 سنوات

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