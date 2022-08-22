الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إخلاء سبيل مستريحة العجوزة على ذمة القضية

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
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أمرت نيابة العجوزة، الاثنين، بإخلاء سبيل سيدة متهمة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها، وذلك على ذمة القضية.

كانت نيابة العجوزة قد فتحت تحقيقات موسعة مع "زينب.ع" مستريحة العجوزة في المحضر رقم ١٥٤٠٠/٢٠٢٢ جنح قسم العجوزة، على خلفية اتهامها بحصولها على اثني عشر مليون جنيه من الغير بتهمة توظيف الأموال وبدون مستندات.

وتبين من التحقيقات ان المتهمة تعجز عن الحركة لوجود ضمور بعضلات الساقين والعديد من العمليات بالعمود الفقري.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة العجوزة بمديرية امن الجيزة، بلاغًا من عدد من المواطنين يفيد قيام "زينب.ع" بالاستيلاء علي أموالهم وسرقتهم التي بلغت ١٢ مليون جنية من اجل توظيف اموالهم؛ وعقب ذلك تم ضبط المتهمة وتحرير المحضر رقم ١٥٤٠٠/٢٠٢٢ وأخطرت النيابة للتحقيق.

نيابة العجوزة إخلاء سبيل سيدة استثمار العجوزة مستريحة العجوزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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