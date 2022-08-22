الحكم على المتهم بقتل شخص عمدا فى «منية النصر» بالدقهلية

تصدر، اليوم الإثنين، محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة، حكمها على المتهم بقتل شخص بمركز منية النصر في محافظة الدقهلية، بعد إحالة أوراق القضية إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، ومحمد أحمد شعبان، وأمانة سر شعبان شمس الدين، وأحمد كمال أحمد، وذلك في القضية رقم 3503 لسنة 2021 جنايات منية النصر والمقيدة برقم 777 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

وجاء في قرار الإحالة للمحاكمة، أنه في يوم 17/4/2021، قتل خالد ح.م.ص، 22 عاما، طالب، مقيم بمركز منية النصر، المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وكمن له بالمكان الذي أيقن سلفا مروره به، وما إن أبصره مترجلا حتى خرج من مكمنه عاديا نحوه وما إن دنا منه حتى أشهر سلاحه الأبيض مباغتا إياه مسددا له طعنة واحدة فاستقرت بيسار بطنه فسقط على أثرها أرضا مضرجا بدمائه قاصدا من ذلك إزهاق روحه، محدثا ما قد حل به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والتي أودت بحياته فنال بذلك مقصده، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أنه أحرز بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني سلاحا أبيض "مطواة"، على النحو المبين بالتحقيقات.