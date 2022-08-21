العلاقات العسكرية بين مصر والإمارات.. شراكة استراتيجية لمواجهة تهديدات الأمن القومي العربي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم بمطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على مصر، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

وتربط بين مصر والإمارات علاقات عسكرية وطيدة، فوفقًا للهيئة العامة للاستعلامات، فهناك توافق في الرؤى بين قيادتي الدولتين إزاء مجمل القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن التعاون المستمر فيما بينهما من للتصدي للمخاطر التي تهدد الأمن القومي العربي.

- أمن مصر القومي مرتبط بأمن منطقة الخليج

و أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مرات عدة أن أمن مصر القومي مرتبط بأمن منطقة الخليج العربي عامة وبدولة الإمارات خاصة، ويظهر ذلك جليًا في تصريحات القادة المصريين سواء العسكريين أو مؤسسة الرئاسة، حيث ظهرت أهمية مناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية في مجال التعاون العسكري وتطويرها خلال زيارات متبادلة بين وفدي البلدين في العديد من المجالات، وإحداث نقلة نوعية في العلاقات العسكرية بين مصر والإمارات.

- شراكة استراتيجية بين البلدين

و ازدادت المناورات والتدريبات المشتركة بين مصر والإمارات برًا وبحرًا وجوًا من قوة التعاون العسكري بين البلدين، ففي ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة، بدأت الدولتان في إجراء شراكات متواصلة في مجال التعاون العسكري، بمشاركة الجيشين في عمليات تدريب عسكرية مشتركة، وتعزيز قدرات القوات المسلحة لمواجهة التحديات المختلفة.

وعكست مشاركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في افتتاح قاعدتي "محمد نجيب العسكرية"، شمال مصر، في يوليو 2017، التي تُعد أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وقاعدة "برنيس"، في يناير 2020، عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وقوة العلاقات الدفاعية والعسكرية بينهما.

ومن أهم مؤشرات التعاون العسكري بين الدولتين التدريبات المشتركة، وخاصة التدريبات البحرية في البحرين المتوسط والأحمر بهدف حماية المياه الإقليمية والمصالح الاقتصادية في ظل التوتر الذي يسيطر على المنطقة العربية وتهديدات أمن الملاحة واحتجاز السفن، والتدريبات الجوية والبرية للقوات الخاصة في البلدين والتي تأتي في إطار مكافحة الإرهاب الذي بات أشرس ما تواجهه الدول العربية وعلى رأسها مصر.