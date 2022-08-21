الأحد 21 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

تحقيقات ومتابعات

25 اجتماعًا.. لقاءات السيسى وبن زايد تدفع العلاقات المصرية الإماراتية لأعلى مستوياتها

السيسي ومحمد بن زايد
السيسي ومحمد بن زايد
ads

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم بمطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفًا على مصر. 

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن لقاء الزعيمين- السيسي وبن زايد، تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

وعلى مدار عقود ماضية، شهدت العلاقات المصرية الإماراتية تطورًا ملحوظًا، لكنها ازدادت ازدهارًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، كما انعكس ذلك على نمو التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات الإماراتية في القاهرة. 

- 25 لقاء جمع بين الرئيس السيسي ومحمد بن زايد

وفقًا لإحصائية أجرتها الهيئة العامة للاستعلامات، فإن هناك 25 لقاء جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحمد بن زايد، وذلك في الفترة من 2014 وحتى العام الماضي، ما يدل على قوة العلاقة بين البلدين التي كان الشيخ زايد آل نهيان صاحب الفضل في قوتها منذ عقود. 

يعتبر العديد من الساسة في العالم العربي أن العلاقات المصرية الإماراتية نموذج يحتذى به على المستوى العربي، ففضلًا عن العلاقة الوطيدة التي تربط الشعبين ببعضهما البعض، فإن على المستوى السياسي انعكس ذلك على موقف السياسة الخارجية، التي شهدت تنسيقًا بين المسئولين في البلدين حيال رؤى مختلفة ومواقف سياسية حاسمة. 

لعل من أبرز الرؤى المشتركة بين مصر والإمارات أهمية تكثيف العمل العربي المشترك للتوصل إلى حلول سياسية سلمية، تجاه الدول العربية التي تعاني من تحركات مختلفة وأزمات كادت أن تعصف بها، وكذلك ضرورة وقف تمويل الجماعات الإرهابية.

ئيس عبد الفتاح السيسي اقتصا استقرار استثمارات استعلامات استعلام ازمات استثناء استثمار

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهمة الصعبة لمحافظ البنك المركزى

الأكثر قراءة

مصرع زوجين فى غرفة النوم بالجيزة.. «السرير وقع بيهم»

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

متاح الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات

سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 21-8-2022

تنسيق الثانوية العامة 2022 فى القاهرة المرحلة الثالثة ورابط نتيجة الدور الثانى

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كنيسة إمبابة.. الحرائق التى توحدنا

ماجد حبته

متهم بقراءة كتاب مهم!

د. منى حلمى

لا تهاجرى.. لا تهاجر

صفاء النجار

بعض من المعاناة يجعل الحياة ممتعة

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى والمفوضية المستقلة للقضاء على التمييز

ماجد حبته

مصر والهند.. 75 سنة

حسين دعسة

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعى فى الأردن.. نموذج للتغيير والإصلاح

د. محمد عفيفي

فى محبة رجاء النقاش

صور

حفل هاني عادل محكى القلعة

مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

حفل على الحجار بالقلعة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس كتاب "نتنياهو": طفولة مثيرة وحياة سياسية صاخبة وكتبه بخط يده

إسرائيل تمدد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى

سياسية أم اقتصادية.. ما هى أهداف استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا؟