25 اجتماعًا.. لقاءات السيسى وبن زايد تدفع العلاقات المصرية الإماراتية لأعلى مستوياتها

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم بمطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفًا على مصر.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن لقاء الزعيمين- السيسي وبن زايد، تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

وعلى مدار عقود ماضية، شهدت العلاقات المصرية الإماراتية تطورًا ملحوظًا، لكنها ازدادت ازدهارًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، كما انعكس ذلك على نمو التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات الإماراتية في القاهرة.

- 25 لقاء جمع بين الرئيس السيسي ومحمد بن زايد

وفقًا لإحصائية أجرتها الهيئة العامة للاستعلامات، فإن هناك 25 لقاء جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحمد بن زايد، وذلك في الفترة من 2014 وحتى العام الماضي، ما يدل على قوة العلاقة بين البلدين التي كان الشيخ زايد آل نهيان صاحب الفضل في قوتها منذ عقود.

يعتبر العديد من الساسة في العالم العربي أن العلاقات المصرية الإماراتية نموذج يحتذى به على المستوى العربي، ففضلًا عن العلاقة الوطيدة التي تربط الشعبين ببعضهما البعض، فإن على المستوى السياسي انعكس ذلك على موقف السياسة الخارجية، التي شهدت تنسيقًا بين المسئولين في البلدين حيال رؤى مختلفة ومواقف سياسية حاسمة.

لعل من أبرز الرؤى المشتركة بين مصر والإمارات أهمية تكثيف العمل العربي المشترك للتوصل إلى حلول سياسية سلمية، تجاه الدول العربية التي تعاني من تحركات مختلفة وأزمات كادت أن تعصف بها، وكذلك ضرورة وقف تمويل الجماعات الإرهابية.