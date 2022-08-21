11 مصابًا فى حادث تصادم بالفيوم

أُصيب 11 مواطنًا بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى نصف نقل ثم تصادم مع عامود إنارة بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بوجود حادث تصادم بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل ثم تصادم مع عمود إنارة بطريق القاهرة الفيوم عند مدخل أبشواى أمام عزبة الديبة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.