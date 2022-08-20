السبت 20 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الأمين العام للأمم المتحدة: هناك عقبات أمام التنفيذ الكامل لاتفاق شحن الحبوب

جوتيريش
جوتيريش
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في إسطنبول إنه لا يزال من "المهم للغاية" جلب الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية كجزء من صفقة شاملة بشأن شحنات الحبوب الأوكرانية.
وذكر "جوتيريش" أن إيصال مثل هذه السلع الروسية للمستهلكين سيساعد على "تهدئة أسواق السلع الأساسية"، مضيفا أن الأمم المتحدة تعمل على التغلب على "عقبات معينة" لتحقيق هذه الغاية، دون مزيد من التفاصيل.
وأضاف: "نحن في بداية عملية أطول بكثير"، داعيا الحكومات والقطاع الخاص إلى التعاون.
وأوضح "جوتيريش"، في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: "بدون الأسمدة في عام 2022، قد لا يكون هناك ما يكفي من الغذاء في عام 2023".
والتقى المسئولان في مركز التنسيق لمراقبة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في إسطنبول.
وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاقات، في نهاية يوليو الماضي، للسماح لأوكرانيا باستئناف تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، رغم الغزو الروسي المستمر منذ نحو ستة أشهر.
ويجب أن تخضع السفن المحملة بالحبوب لتفتيش من جانب فريق دولي قبالة إسطنبول.
ومنذ بداية أغسطس الجاري، جرى شحن ما إجماليه 622 ألف طن من الحبوب من موانئ البحر الأسود الأوكرانية، بحسب وزارة الدفاع التركية.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، السبت، إن سلطات كييف أعلنت نفسها وريثًا للقوميين الأوكرانيين الدمويين.

وتابع، في افتتاح المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الفاشية، ووفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم"، إن القوات الأوكرانية تستخدم تكتيكات النازيين الألمان في العمليات القتالية.

وأشار شويجو إلى أن البرلمان الأوكراني أعلن أن التنظيمات الأوكرانية التي كانت تدعم وتساند النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، مقاتلين من أجل الاستقلال الوطني، معتبرًا مسألة منع المواطنين الروس من دخول دول الاتحاد الأوروبي بمثابة تجسيد للسياسة النازية.

وأضاف وزير الدفاع الروسي، أن الولايات المتحدة ومنذ سنة 1991 تسعى إلى إنشاء جبهة ضد روسيا من خلال أوكرانيا.

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