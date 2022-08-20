السبت 20 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عادات خطرة فى التعامل مع الكهرباء.. تعرف عليها

الكهرباء
الكهرباء
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كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن هناك بعض العادات اليومية التي يقوم بها العديد من المشتركين أثناء استخدام الطاقة الكهربائية بالمنزل، ويجب التوقف عنها لضمان سلامة وأمان استخدام الكهرباء.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعض العادات التي تعرض المشتركين للخطر أثناء التعامل مع الكهرباء داخل المنزل، لتجنبها حفاظاً على سلامة المواطنين، وهي كالآتي:

1- وضع شريط لاصق على أسلاك الكهرباء دون مراقبته وتبديله متى لزم الأمر.

2- عدم تغطية كل المقابس الكهربائية التي لا تستخدم.

3- شراء ألعاب الأطفال الكهربائية التي تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء، والأفضل منها تلك التي تعمل بالبطاريات.

4- ملامسة المصابيح الكهربائية حينما تكون مضاءة.

5- عدم التأكد دائماً بأن مكان تثبيت المصباح الكهربائي غير مختل.

6- البعض يضع تمديدات كهربائية تحت السجاد والفرش.

7- من الخطورة وجود تمديدات كهربائية في الممرات والمداخل. 

الكهرباء عادات خطرة المشترك الطاقة

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