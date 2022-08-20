السبت 20 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه فى عين شمس

حبس متهم
حبس متهم
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شقيقه عقب نشوب مشاجرة بينهما.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على عاطل قتل شقيقه بمنطقة عين شمس، بعد الدخول فى مشادة تطورت لمشاجرة، وتعدى عليه بسلاح أبيض، وتوفى على إثرها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة ووفاة شخص بمنطقة عين شمس. 

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص وفاة "ع. س"، 25 سنة، مصابًا بجرح ذبحى بالرقبة وآخر بالصدر وطعنات أخرى، وشقيق المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

قاضي المعارضات جنح عين شمس تجديد حبس

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