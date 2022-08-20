السبت 20 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

حالة الطقس.. درجات الحرارة فى مصر اليوم السبت 20-8-2022

حالة الطقس
حالة الطقس
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بخصوص درجات الحرارة اليوم السبت 20/8/2022، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مرتفع درجات الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 20 أغسطس 2022


أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما تنشط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم السبت 20 أغسطس 2022 فى المحافظات

تصل درجات الحرارة في القاهرة إلى 36-25

تصل درجات الحرارة في الإسكندرية إلى 32- 26

تصل درجات الحرارة في وادي النطرون إلى 35- 25

تصل درجات الحرارة في طنطا إلى 35- 25

تصل درجات الحرارة في شبين الكوم إلى 34- 24

تصل درجات الحرارة في دمنهور إلى 32- 24

تصل درجات الحرارة في بلطيم إلى 32- 25

تصل درجات الحرارة في مطروح إلى 31- 24

تصل درجات الحرارة في السلوم إلى 32- 21

تصل درجات الحرارة في سيوة إلى 39- 22

تصل درجات الحرارة في بورسعيد إلى 33- 25

تصل درجات الحرارة في دمياط إلى 31- 25

تصل درجات الحرارة في الزقازيق إلى 35- 25

تصل درجات الحرارة في المنصورة إلى 35- 26

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم السبت 20 أغسطس 2022

الإسماعيلية 36 / 24
السويس 35 / 24
العريش 33 / 24
رفح 32 / 23
رأس سدر 37 / 29
نخل 36 / 18
نويبع 37 / 27
طابا 35 / 26
كاترين 32 / 19
الطور 33 / 26
شرم الشيخ 38 / 29
الغردقة 37 / 28
مرسى علم 38 / 29
الفيوم 37 / 25
بنى سويف 37 / 25
المنيا 38 / 24
أسيوط 38 / 24
سوهاج 38 / 27
قنا 41 / 27
الأقصر 42 / 27
أسوان 42 / 29
إدفو 41 / 28
أبوسمبل 42 / 28
الوادي الجديد 43 / 25
شلاتين 39 / 27
أبورماد 38 / 27
حلايب 35 / 28
رأس حدربة 34 / 27

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