رحلة البحث عن «النقاش الموهوب».. أحمد سامي يطرب مصر والفنانون يدعمونه

صوت عذب جعل الجميع يُطلق عليه لقب "سلطان"، يُغني فيبدو وكأنه طير يُغرد فيملأ الدنيا بهجة، هكذا كان صوت النقاش أحمد سالم، الشاب الذي استطاع أن يُدهش جميع رواد السوشيال ميديا وهو يغني "بكرة يا حبيبي" للفنانة وردة، فضلًا عن الفنانين الذين أشادوا بصوته وبدأوا رحلة البحث عنه، أملًا في تنمية الموهبة التي لا تتكرر كثيرًا، حيث وصفه الجميع بأن صوته أفضل من نجوم على الساحة الفنية.

أعادت الفنانة نجلاء بدر نشر الفيديو، معلقة: "رهييييب"، فيما نشر السيناريست تامر حبيب الفيديو أيضًا وكتب "الراجل ده عظيييم"، وعبر تويتر علق الفنان رامي جمال مشيدًا بصوت الشاب: "حد يوصلني ضروري للراجل الجميل الجدع أبو صوت مسمعتوش من زمان ضروري ضروري"، وأضاف رامي في تعليق آخر: "حلو بشكل مش عادي".

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الشاب، حيث قالت إيناس محمد: "رااااائع ده صوته نغم لوحده سبحان الله"، وقال سيد محمود: "عايزين قرار رسمي بالبحث عنه"، فيما قالت سمية ماجد: "ماشاء الله تبارك الله.. ربنا يعينه ويقويه ويرزقه بالحلال هو وكل الشباب المكافحين نموذج مشرف"، وقال عمرو ناجي: "يمضي الزمن وتبقي مصر"، وقال محمد وناس: "طلع من بلدي مدينة زفتي"، فيما داعبه كريم صبري: "صوته تحفة بس كدا الشقة هتتسلم والعرسان مخلفين"، وقالت سناء الصيفي: "ده صوته في التواشيح والقرآن هيبقى عظمة".

جدير بالذكر أن أغنية "بكرة يا حبيبي" غنتها وردة في فيلمها "حكايتي مع الزمان" عام 1974، كتب كلماتها عبدالرحيم منصور، ألحان كمال الطويل، وشارك في بطولة الفيلم الذي أخرجه حسن الإمام: رشدي أباظة، يوسف وهبي، سمير صبري، لبلبة، نبيلة السيد، نبيل الهجرسي، محمد نجم.