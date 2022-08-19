رصاص مجهول ينهي حياة شاب في ظروف غامضة بالشرقية

تواصل مباحث الشرقية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب بطريق كفر أبو طاحون مصابًا بطلق ناري.

البداية بتلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، بلاغًا من أهالي قرية كفر أبو طاحون بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري.

وتحركت على الفور، قوات الشرطة بإشراف اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، حيث أشرفت على نقل الجثة إلى مستشفى الأحرار التعليمي، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن المجني عليه عمره 43 عامًا، مقيم كفر النمر مركز الزقازيق، وأن مجهولًا أطلق عليه الرصاص من فرد خرطوش، أمام عزبة حنا طريق أبو طاحون محدثًا به الإصابات التي أودت بحياته.

وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة، وتحديد سبب الوفاة والتصريح بدفنها وتكثيف التحريات حول الواقعة لتحديد هوية المتهم ودوافع جريمته وسرعة ضبطه والسلاح المستخدم في الواقعة.