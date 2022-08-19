قطار بنى سويف ينهى حياة شخص مجهول الهوية أمام مزلقان قرية الزيتون

اصطدم قطار بشخص مجهول الهوية، أدى إلى مصرعه أمام مزلقان قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمالي محافظة بني سويف، ونقلت سيارة إسعاف جثته إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية بتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص مجهول الهوية، صدمه قطار أمام مزلقان قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر.

أمر مدير الأمن بنقل جثة المتوفى إلى المشرحة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة التعرف على هويته وإخطار ذويه للتعرف عليه لدفنه.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ التعرف على هويته، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن عقب تعرف أهليته عليه.